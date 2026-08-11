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SARONNO – “Questa situazione ci è caduta addosso come un macigno”. È con queste parole che una mamma dell’Itc Zappa racconta il clima che si respira tra le famiglie dopo la comunicazione arrivata dalla scuola sulla possibile introduzione dei doppi turni nel prossimo anno scolastico. Una prospettiva legata ai lavori programmati nell’edificio di via Grandi e che, in queste ore, sta provocando preoccupazione e un acceso confronto tra genitori e rappresentanti di classe.

Il problema nasce dal cantiere che interesserà una parte consistente della scuola per oltre un anno. Gli interventi, disposti dalla Provincia di Varese, riguardano l’efficientamento energetico e l’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili. Secondo quanto comunicato ufficialmente dall’istituto il 10 agosto, la consegna dei lavori è prevista il 24 agosto e la durata complessiva indicata è di 366 giorni. Le opere saranno realizzate progressivamente su tre porzioni dell’edificio, interessando per ogni fase tutti i piani.

È proprio la conseguente riduzione degli spazi a preoccupare le famiglie. Nella circolare la scuola chiarisce infatti che, al momento, “non risultano individuati e messi a disposizione ulteriori locali idonei” per permettere la presenza contemporanea di tutte le classi durante la mattinata. L’istituto precisa di essere al lavoro per garantire la frequenza in presenza e la continuità delle attività didattiche, ma aggiunge: “Si prevede, conseguentemente, la necessità di articolare le lezioni su due turni, uno antimeridiano e uno pomeridiano”.

È questa prospettiva ad aver acceso il confronto tra i genitori. Nelle chat dei rappresentanti di classe si stanno susseguendo interventi di famiglie di diverse classi, con dubbi e preoccupazioni soprattutto per le conseguenze che un eventuale turno pomeridiano potrebbe avere sulla quotidianità dei ragazzi e sull’organizzazione familiare.

Del resto è la stessa scuola, nella comunicazione inviata alle famiglie, a riconoscere che una diversa articolazione dell’orario avrebbe conseguenze sulla vita quotidiana degli studenti e sull’organizzazione delle famiglie. Al momento, però, il quadro non è ancora definitivo: devono essere stabiliti gli orari dei due eventuali turni, l’alternanza delle classi e le altre modalità organizzative.

Intanto la questione arriverà al Consiglio d’Istituto, convocato in seduta straordinaria mercoledì 26 agosto dalle 17,30 alle 19. All’ordine del giorno ci saranno lo stato e le tempistiche dei lavori, le conseguenze sull’attività scolastica e le ipotesi per l’organizzazione dell’orario, compresa l’eventuale introduzione dei doppi turni.

Per i genitori, dunque, l’attesa è ora rivolta alle prossime settimane e soprattutto alla possibilità che vengano individuate soluzioni alternative. La preoccupazione non riguarda soltanto l’orario delle lezioni, ma le ricadute concrete che un’organizzazione su mattina e pomeriggio potrebbe avere sulla vita scolastica e familiare degli studenti per il periodo interessato dal cantiere.

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