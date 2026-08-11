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SARONNO – “Le potature che si stanno eseguendo in questo periodo sono fattibili e non sono in contrasto con nessun regolamento”. L’assessorato al Verde replica ad Ambiente Saronno, il circolo cittadino di Legambiente che ha chiesto al Comune di sospendere gli interventi estivi non urgenti sulle alberature cittadine.

A sostegno della posizione dell’Amministrazione c’è il parere dell’agronomo Andrea Tovaglieri, contenuto in una nota tecnica del 10 agosto dedicata proprio alla “potatura verde”, ossia quella effettuata quando gli alberi sono in attività vegetativa.

“Le lavorazioni arboree che si stanno eseguendo in questo periodo sono fattibili – chiarisce l’assessorato – trattandosi di rami secchi e che invadono altrui proprietà e liberano viali e piste ciclabili da possibili pericoli. Non sono in contrasto con nessun regolamento e tendono a migliorare e meglio conservare il patrimonio arboreo pubblico. Anche nella prima comunicazione del Comune appariva questa valenza e caratteristica”.

Il parere dell’agronomo entra nel merito anche del periodo scelto per gli interventi. La relazione distingue infatti tra potatura invernale e “potatura verde”, effettuata quando la pianta è in attività vegetativa. Quella tardiva viene eseguita tra luglio e settembre e può essere utilizzata per contenere lo sviluppo della chioma.

Il punto centrale, secondo il tecnico, è come viene eseguito l’intervento. Su alberi urbani come tigli, bagolari e cedri la potatura verde può essere una pratica di gestione mirata se effettuata con tagli di modesta entità, rimuovendo una parte minima della chioma, indicata nella relazione in un massimo del 10-15%. Il documento ricorda anche che a Saronno ci sono circa 8 mila alberi e che, a gennaio 2026, poco più della metà presentava problematiche da lievi a gravi, in parte affrontabili con potature e interventi di consolidamento.

C’è amarezza nella risposta dell’assessorato alla presa di posizione degli ambientalisti per la scelta di “creare allarmismi, senza giustificato motivo”. Dall’assessorato arriva comunque un invito diretto al confronto: “Invito molto volentieri in Comune i rappresentanti di Ambiente Saronno Odv per confrontarci su questo e trovare insieme le soluzioni migliori”.

Infine una proposta per coinvolgere direttamente associazioni e cittadini nella cura degli alberi e delle aree verdi. “In un contesto climatico sempre più in evoluzione e con periodi sempre più prolungati di siccità, sarebbe bello creare gruppi di volontari impegnati in modo fattivo a progetti concreti per la cura e salvaguardia del verde urbano, come per esempio le innaffiature, evitando critiche pretestuose non documentate né giustificate”.

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