Cronaca

SARONNO – Le inferriate piegate per aprirsi un varco, l’allarme scattato nel cuore della notte e l’arrivo delle pattuglie che ha costretto i ladri ad interrompere il colpo. Furto nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 agosto al supermercato Aldi di via Varese, già in passato teatro di episodi legati a furti e tentate rapine.

L’allarme è scattato intorno a mezzanotte e 25. Secondo una prima ricostruzione, i ladri hanno raggiunto la parte posteriore del supermercato, nella zona della ribalta, e sono riusciti ad entrare forzando e piegando le inferriate di una finestra.

Una volta all’interno, l’obiettivo sarebbe stato il fondo cassa e in particolare il denaro e le monete presenti nel punto vendita. Il furto è stato consumato, ma i malviventi non sarebbero riusciti a portare via tutto quello che avevano preso di mira.

A interrompere l’azione è stato infatti il rapido arrivo di due pattuglie della Sicuritalia, intervenute appena ricevuta la segnalazione dell’allarme. Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri, mentre i ladri si erano già allontanati.

Nella notte hanno raggiunto il supermercato anche i responsabili del punto vendita, per effettuare le prime verifiche. Restano da quantificare sia il valore del denaro effettivamente sottratto sia i danni provocati durante l’effrazione, a partire da quelli alle inferriate utilizzate per accedere all’edificio.

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