Comasco

SARONNO – Il ricordo dello Ial di Saronno, poi il dolore della famiglia e degli amici per una vita spezzata a soli 18 anni. La comunità scolastica saronnese piange Alessandro Terrazzini, giovane di Carbonate morto all’alba di lunedì 10 agosto in un incidente stradale avvenuto alle porte di Reggio Emilia.

Alessandro frequentava allo Ial di Saronno il percorso di meccanica. Aveva compiuto 18 anni il 19 giugno. Dopo la notizia della tragedia, la scuola ha affidato ai social un messaggio di cordoglio rivolto ai familiari, agli amici e ai compagni del ragazzo.”Alessandro ha condiviso con noi un tratto importante del suo percorso di crescita e oggi il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi cari, ai compagni e a tutte le persone che gli sono state vicine” .

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 4.30 di lunedì 10 agosto nella zona di Masone, a Reggio Emilia. Il 18enne era partito durante la notte da Carbonate in sella al suo scooter 125. La sua destinazione erano le Marche, dove avrebbe dovuto raggiungere alcuni amici al mare.

Il viaggio si è interrotto lungo via Francesco Bacone, su un tratto della via Emilia. Per cause che restano da accertare, Alessandro ha perso il controllo dello scooter ed è finito contro la recinzione. L’impatto non gli ha lasciato scampo. I soccorritori intervenuti dopo l’allarme non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

A effettuare i rilievi è stata la Polizia locale di Reggio Emilia. Saranno gli accertamenti a chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo e a ricostruire nel dettaglio la dinamica. In base alle informazioni al momento disponibili, non risultano altri veicoli coinvolti.

La notizia ha raggiunto nelle ore successive Carbonate e Saronno, dove Alessandro aveva costruito una parte importante della propria quotidianità tra studio e compagni. I familiari hanno raggiunto Reggio Emilia per il riconoscimento della salma. Il 18enne lascia i genitori e due fratelli.

Tra le sue grandi passioni c’era il calcio, interesse che Alessandro condivideva anche sui propri profili social. Proprio sui social, dopo la tragedia, sono comparsi messaggi e segni di lutto per ricordare il giovane e stringersi attorno alla sua famiglia.

(foto dal sito fibs)

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