Saronno, nuova viabilità alla stazione anche dopo il cantiere: test fino a fine mese
11 Agosto 2026
SARONNO – La nuova viabilità davanti alla stazione di Saronno Centro in piazza Cadorna resterà in vigore fino al 31 agosto. Poi arriverà il momento delle valutazioni, anche sel’impressione raccolta finora è positiva e l’orientamento, al momento, è quello di mantenere il nuovo assetto.
La sperimentazione, quindi, continua anche dopo la conclusione anticipata del cantiere di via Volonterio, che aveva portato alla sua introduzione. I lavori sul cavalcavia sono infatti terminati prima del previsto e la circolazione è tornata regolare in entrambe le direzioni, ma davanti alla stazione non si tornerà, almeno per ora, alla precedente organizzazione delle precedenze.
La modifica riguarda uno dei nodi più trafficati della città. I veicoli provenienti da viale Rimembranze e diretti verso via Caduti della Liberazione devono dare la precedenza ai mezzi che arrivano da via Primo Maggio e piazza Cadorna. Una soluzione pensata per rendere più fluida la circolazione davanti alla stazione, soprattutto nei momenti di maggiore traffico.
Il nuovo assetto era stato introdotto in via sperimentale in concomitanza con il cantiere di via Volonterio. La chiusura parziale del cavalcavia, necessaria per la sostituzione della rete del gas, aveva infatti reso necessario studiare soluzioni alternative per alleggerire e gestire meglio i flussi di traffico nella zona.
Ora che i lavori sono terminati, il test proseguirà comunque fino alla fine del mese. L’obiettivo è verificare il funzionamento della nuova viabilità anche con via Volonterio completamente riaperta, quindi in una situazione di circolazione tornata alla normalità.
“Poi faremo una valutazione. L’idea la momento è di lasciarlo così. E’ sembrato un esperimento positivo”, spiegano dal comando della polizia locale. Tra gli aspetti che potrebbero essere ulteriormente migliorati c’è anche la situazione nell’area taxi, dove potrebbero essere introdotte soluzioni per dissuadere le fermate irregolari.
La decisione definitiva arriverà quindi dopo il 31 agosto, sulla base delle verifiche effettuate durante l’intero periodo di sperimentazione. Al momento, però, l’ipotesi di rendere stabile la nuova organizzazione della viabilità davanti alla stazione è concretamente sul tavolo.
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Commenti
Trovo corretto il nuovo assetto di precedenze perche rende il traffico più fluido. Non trovo invece corretto che si intervenga per togliere la possibilità di una breve sosta per scaricare o far salire i passeggri dalle auto private che accompagnano i viaggiatore in stazione.Non si tratta di parcheggi ma di soste brevi in concomitanza con l’arrivo o le partenze dei treni. Civilmente dovrebbe esservi uno spazio per questi cittadini che non usano il bus o men che meno i taxi, per mille ragioni personali.
Ottimo, speriamo che venga mantenuta anche durante l’anno scolastico.
Secondo me è un ottima soluzione, traffico più fluido quello proveniente dal sottopasso.
Un plaudo a chi ha avuto l’idea, speriamo resti così.
Saluti.
Irmo Catone
348-3608881
Il nuovo assetto è decisamente più idoneo a fluidificare il traffico proveniente dal sottopassaggio. Meno code in salita, meno inquinamento, maggiore scorrevolezza.
Così sembra più scorrevole . L unico problema sono le macchine che parcheggiano nella strada adiacente alla fermata taxi bloccando chi proviene da Viale Rimembranze
Qualcuno ha guardato per caso lo stato dei marciapiedi alla Cassina e in via Miola? Sono dei percorsi di guerra… chi dovesse cadere per i marciapiedi e le strade dissestate ha il diritto di fare causa al comune. Ps vediamo se così vi date una mossa
È funzionale, decisamente meglio di com’era prima. Però serve che i vigili facciano rispettare il divieto di fermata a fianco della corsia taxi
FUNZIONA: lasciatela così!
Speriamo che lo lascino così ha più senso sinceramente
È ferragosto come possono dire che è una situazione di traffico tornata nella normalità?!?
Signori il test va fatto in periodo di pieno regime quindi con le scuole aperte.
Fermo restando che credo sia qs la decisione migliore presa negli ultimi 20 anni sulla viabilità saronnese.
Funzionerebbe molto meglio se:
– il divieto di fermata sulla dx fosse fatto rispettare sul serio (la foto mostra che non è così)
– ci fosse riga continua per i primi 20 metri dall’unione delle 2 corsie (quella che viene dal sottopasso e quella da viale Rimembranze)
-vemisse eliminato il dare la precedenza per chi proviene da viale Rimembranze
Speriamo lascino tutto così per evitare code sotto il sottopasso.
Facciamo una previsione: alla fine questa modifica diventerà permanente come peraltro previsto dal PGTU che questi sbandati avevano invece giurato e spergiurato in campagna elettorale che non avrebbero mai realizzato. Però se i vigili continuano a non controllare chi si ferma abusivamente davanti ai taxi per il carico scarico invece che andare dietro alla stazione dove c’è tutto il posto davanti alla Luini, prima o poi ci scappa l’incidente.