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SARONNO – La nuova viabilità davanti alla stazione di Saronno Centro in piazza Cadorna resterà in vigore fino al 31 agosto. Poi arriverà il momento delle valutazioni, anche sel’impressione raccolta finora è positiva e l’orientamento, al momento, è quello di mantenere il nuovo assetto.

La sperimentazione, quindi, continua anche dopo la conclusione anticipata del cantiere di via Volonterio, che aveva portato alla sua introduzione. I lavori sul cavalcavia sono infatti terminati prima del previsto e la circolazione è tornata regolare in entrambe le direzioni, ma davanti alla stazione non si tornerà, almeno per ora, alla precedente organizzazione delle precedenze.

La modifica riguarda uno dei nodi più trafficati della città. I veicoli provenienti da viale Rimembranze e diretti verso via Caduti della Liberazione devono dare la precedenza ai mezzi che arrivano da via Primo Maggio e piazza Cadorna. Una soluzione pensata per rendere più fluida la circolazione davanti alla stazione, soprattutto nei momenti di maggiore traffico.

Il nuovo assetto era stato introdotto in via sperimentale in concomitanza con il cantiere di via Volonterio. La chiusura parziale del cavalcavia, necessaria per la sostituzione della rete del gas, aveva infatti reso necessario studiare soluzioni alternative per alleggerire e gestire meglio i flussi di traffico nella zona.

Ora che i lavori sono terminati, il test proseguirà comunque fino alla fine del mese. L’obiettivo è verificare il funzionamento della nuova viabilità anche con via Volonterio completamente riaperta, quindi in una situazione di circolazione tornata alla normalità.

“Poi faremo una valutazione. L’idea la momento è di lasciarlo così. E’ sembrato un esperimento positivo”, spiegano dal comando della polizia locale. Tra gli aspetti che potrebbero essere ulteriormente migliorati c’è anche la situazione nell’area taxi, dove potrebbero essere introdotte soluzioni per dissuadere le fermate irregolari.

La decisione definitiva arriverà quindi dopo il 31 agosto, sulla base delle verifiche effettuate durante l’intero periodo di sperimentazione. Al momento, però, l’ipotesi di rendere stabile la nuova organizzazione della viabilità davanti alla stazione è concretamente sul tavolo.

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