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SARONNO – Sono stati ufficializzati i nomi degli atleti qualificati ai Campionati mondiali paralimpici, in programma a Pattaya, in Thailandia, dal 13 al 19 novembre e l’Italia, guidata dal direttore tecnico Alessandro Arcigli, coadiuvato dai tecnici Massimo Pischiutti e Marco Bressan, potrà contare su un quintetto di rappresentanti.

L’esordiente in una grande manifestazione assoluta sarà il 18enne mancino Ludo Bini (Tennistavolo Saronno), che ha ottenuto il pass con il ranking Under 23. Il lombardo, che nel 2025 si era imposto agli Europei Giovanili di Istanbul, nel 2026 è stato protagonista di una scalata prodigiosa nella classifica di classe 8, passando dall’81° posto al 14°. Ha iniziato la sua ascesa a marzo, con il bronzo conquistato nel torneo Elite di Lignano Sabbiadoro e il trionfo nel Future in Costa Brava. Ad aprile è salito sul terzo gradino del podio al Challenger di Podgorica, confermando la posizione a maggio all’Elite di Lasko e a giugno al Future di Ostrava. A Pattaya vivrà un’esperienza indimenticabile.

Hanno conservato il loro posto nel gotha del tennistavolo internazionale i quattro portacolori del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa Giada Rossi e Matteo Parenzan, campioni alle Paralimpiadi di Parigi, e Carlotta Ragazzini e Federico Falco, medaglie di bronzo. La 32enne pordenonese di Zoppola Rossi comanda il ranking di classe 2, il 23enne triestino Parenzan è il numero 2 in classe 6, la 24enne faentina Ragazzini la numero 3 in classe 3 e il 32enne veronese Falco il numero 6 in classe 1.

11082026