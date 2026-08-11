Cronaca

TRADATE – Controlli antidroga dei carabinieri nella zona del Parco Pineta e una serata movimentata al pronto soccorso dell’ospedale Galmarini. Protagonista della vicenda sarebbe un cittadino svizzero di circa 30 anni, fermato nelle ore precedenti durante un servizio effettuato dai militari della Tenenza di Tradate.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe incappato in uno dei controlli predisposti nelle aree interessate dal fenomeno dello spaccio. I carabinieri gli avrebbero sequestrato circa 30 grammi di sostanza stupefacente, conducendolo quindi in caserma per gli accertamenti e gli adempimenti previsti.

Successivamente il trentenne avrebbe accusato quella che viene indicata come una possibile crisi di astinenza, circostanza che avrebbe reso necessario il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Galmarini. Qui avrebbe manifestato una crescente insofferenza, creando momenti di tensione e mettendo in allarme il personale sanitario. La situazione sarebbe stata comunque riportata alla calma.

Dagli ulteriori accertamenti sarebbe inoltre emerso che sul cittadino svizzero gravava un divieto di dimora in Lombardia. Una volta conclusa la permanenza in ospedale, l’uomo è stato quindi accompagnato alla frontiera ed è rientrato in Svizzera.

L’episodio si inserisce nell’attività di controllo condotta dai carabinieri di Tradate nelle zone sensibili del territorio, con particolare attenzione al Parco Pineta e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il tema della sicurezza dovrebbe tornare al centro dell’attenzione anche a settembre, quando è previsto un apposito tavolo dedicato alla situazione locale.

(foto archivio)

11082026