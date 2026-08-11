Cronaca

CESANO MADERNO – Un uomo di 63 anni ha perso la vita all’alba di oggi, martedì 11 agosto, in un incidente stradale avvenuto in via Robolotti, nella zona di Cesano Maderno al confine con Cogliate.

L’allarme è scattato alle 6.13. Secondo le prime informazioni disponibili, il 63enne stava percorrendo la strada quando, per cause che dovranno essere chiarite, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un ostacolo a bordo strada. Non risultano, al momento, altri veicoli coinvolti nell’incidente.

Immediata la richiesta di aiuto. Areu, l’agenzia regionale emergenza urgenza, ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica, con l’intervento attivato in codice rosso. Le condizioni del 63enne sono apparse però subito gravissime e per lui non è stato possibile il trasporto in ospedale. I sanitari hanno constatato il decesso sul posto.

In via Robolotti sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Desio, chiamati a effettuare gli accertamenti e a ricostruire quanto accaduto nei minuti precedenti allo schianto.

Restano infatti da chiarire le cause della perdita di controllo. Tra le ipotesi riportate nelle prime ricostruzioni c’è anche quella di un possibile malore, ma al momento non risultano conferme su questo aspetto.

(foto archivio)

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