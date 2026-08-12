Città

SARONNO – “Eco della Ciocchina” non c’è più, ma certo non mancano le sorprese tra i nomi proposti dall’Amministrazione comunale per il nuovo modello di informatore comunale che manderà in pensione “Saronno Sette”.

È partito sulla pagina Facebook del Comune il sondaggio con cui i saronnesi possono scegliere il nome della nuova pubblicazione. Non servono e-mail o login, basta selezionare con un click la proposta preferita. Il nome più votato diventerà quello ufficiale del periodico.

Cinque le alternative tra cui scegliere: “Città di Saronno”, “Spazio Comune”, “Saronno in Comune”, “Il Crocevia” e “Tacà botton”. Non c’è il caro vecchio Saronno Sette, si rispolvera città di Saronno, storico nome del mensile comune e poi ci sono una serie di proposte che mettono in l’accetto sulla nataura “comunale” del bollettino e due più generici.

Il sondaggio è l’ultimo tassello del progetto di riorganizzazione dell’informazione comunale, approvato dalla Giunta il 23 luglio su proposta dell’assessora alla Cultura Cornelia Proserpio. La nuova pubblicazione prenderà il posto dello storico “Saronno Sette”, modificandone profondamente formula e periodicità.

QUI LA PRESENTAZIONE DELL’ASSESSORA

Il progetto prevede cinque numeri all’anno da 32 pagine, con una nuova veste grafica e una distribuzione porta a porta di circa 18 mila copie. Fino al 50% degli spazi potrà essere destinato alla pubblicità. All’interno ci saranno approfondimenti sull’attività dell’Amministrazione, sui progetti e sui lavori in città, iniziative culturali e contributi delle realtà cittadine. Resteranno inoltre gli spazi dedicati ai gruppi consiliari e alle associazioni.

Alla rivista sarà affiancato un pieghevole dedicato agli appuntamenti cittadini, previsto ogni due settimane in 2.500 copie. Una soluzione pensata per mantenere più frequente l’informazione sugli eventi, mentre il periodico avrà tempi più lunghi e maggiore spazio per gli approfondimenti.

Alla base del cambiamento c’è anche una questione di sostenibilità economica. Come spiegato dall’assessora Proserpio, l’attuale modello di “Saronno Sette”, finanziato attraverso la raccolta pubblicitaria dell’editore, aveva mostrato difficoltà già dalla fine del 2025. Il Comune ha scelto di non aumentare le risorse pubbliche destinate al servizio e di sperimentare quindi una formula diversa.

Scelte che hanno portato a dure prese di posizioni e grandi critiche da parte di diverse forze politiche da Forza Italia, a Fratelli d’Italia fino a M5s.

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