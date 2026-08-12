Groane

SOLARO – “Sul progetto dell’impianto agrivoltaico da 12,8 MWp a Solaro ho deciso di approfondire i documenti e di confrontarli con quanto è stato comunicato pubblicamente. La mia contestazione non riguarda il diritto di essere contrari al progetto, che considero assolutamente legittimo. Riguarda il modo in cui il progetto è stato rappresentato ai cittadini”.

Inizia così la nota condivisa nelle ultime ore da Daniele Cruccu.

“Le immagini utilizzate nella raccolta firme e nella comunicazione dell’Amministrazione, dell’assessore ai Lavori Pubblici e del Partito Democratico di Solaro, guidato dal vicesindaco Ranieri, mostrano infatti un’occupazione del territorio quasi doppia rispetto a quella effettivamente prevista dal progetto. Non è un’impressione: allego le immagini e il confronto con la documentazione reale, disponibile già dal maggio 2026.

A questo punto mi pongo una domanda: se per convincere i cittadini a firmare contro un progetto si utilizzano rappresentazioni così sproporzionate, come possiamo avere fiducia nelle competenze con cui vengono valutate e comunicate le altre scelte dell’Amministrazione?

L’assessore ai Lavori Pubblici dovrebbe essere una delle figure maggiormente preparate sul territorio e l’Amministrazione dovrebbe garantire ai cittadini informazioni corrette e verificabili. Essere contrari all’agrivoltaico è legittimo. Ma per sostenere una posizione servono dati, documenti e immagini corrispondenti alla realtà.

Altrimenti non è più confronto sul progetto: è propaganda. E questa, per chi amministra una comunità, è una questione molto più seria di una semplice svista”.

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