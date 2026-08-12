Groane

SOLARO – È scattato lo stato di alto rischio di incendio boschivo in tutta la Lombardia, disposto dalla Regione a seguito delle condizioni meteorologiche e vegetazionali particolarmente favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi. Il provvedimento resterà in vigore fino a eventuale revoca e riguarda anche il territorio del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea.

La decisione è stata assunta sulla base delle valutazioni di protezione civile, Arpa Lombardia ed Ersaf e dopo il confronto con vigili del fuoco, carabinieri forestali ed enti impegnati nelle attività antincendio boschivo. In questi giorni, infatti, le condizioni di caldo e di elevata secchezza della vegetazione hanno aumentato il rischio su gran parte del territorio regionale.

Con l’attivazione dello stato di alto rischio vengono applicate le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione e lotta agli incendi boschivi. I Comuni e gli enti territoriali sono chiamati a dare la massima diffusione alle indicazioni, mentre devono essere attivate le organizzazioni di volontariato antincendio boschivo per rafforzare le attività di prevenzione, sorveglianza ed eventuale intervento.

Il dispositivo prevede inoltre il rafforzamento delle attività dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestali, anche sul fronte dei controlli e della repressione delle violazioni. Per divieti e sanzioni si fa riferimento al Piano regionale antincendio boschivo 2025-2028.

Nel territorio del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, dunque, massima attenzione in questi giorni particolarmente delicati: la prevenzione resta lo strumento fondamentale per evitare che una semplice disattenzione possa trasformarsi in un incendio capace di mettere a rischio boschi, fauna e persone.

Presidente, consiglio di gestione, direttore generale e comandante della polizia locale del Parco richiamano i cittadini alla massima prudenza e ricordano il divieto di accendere fuochi.

12082026