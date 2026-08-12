Città

SARONNO – Prosegue il gioco estivo “Banconote Saronno”, l’iniziativa che invita cittadini, associazioni e realtà del territorio a immaginare chi meriterebbe di comparire sulle ipotetiche banconote dedicate alla città. Tra le proposte arrivate in redazione c’è anche quella di Francesco Ricca, segretario di Azione Saronno e coordinatore della lista civica “Insieme per Crescere”, che sceglie di non puntare su singoli personaggi ma sui luoghi e sui simboli che, a suo avviso, raccontano meglio l’identità cittadina.

Per Ricca “l’identità di Saronno poggia innanzitutto su un aspetto molto concreto: la nostra posizione strategica sul territorio, che si è tradotta negli anni in un ruolo guida del circondario e ci ha permesso di generare eccellenze nel mondo del lavoro, dell’arte, della cultura, dell’istruzione e dello sport”.

La prima proposta è dedicata alla stazione di Saronno, inaugurata nel 1879. “Da quasi un secolo e mezzo è il motore economico e sociale della città. Snodo ferroviario cruciale della Lombardia, incarna la nostra vocazione all’interconnessione e al dinamismo quotidiano di migliaia di pendolari”.

Tra le banconote immaginate da Ricca trovano posto anche le scuole di Saronno, rappresentate idealmente dal polo scolastico tra via Carso e via Croce, dove sorgono il liceo Grassi e l’istituto Riva. “Un’immagine che racconta migliaia di studenti che ogni giorno arrivano da tutto il comprensorio e ricorda il ruolo della città come punto di riferimento per l’istruzione”.

Un’altra banconota sarebbe dedicata alle strutture sportive di Saronno, con l’area di via Biffi, dove si trovano lo stadio Colombo-Gianetti e il PalaDozio, scelta come simbolo “della ben più ampia varietà di discipline che vedono impegnata quotidianamente la nostra comunità”.

Non manca il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, scelto “in rappresentanza di tutte le nostre chiese storiche”. Per Ricca è il luogo che custodisce i capolavori di Gaudenzio Ferrari e Bernardino Luini ed è il simbolo artistico e spirituale della città.

Spazio poi a teatro e biblioteca, accostati nella stessa proposta come luoghi della cultura e dell’aggregazione. “Da un lato il sipario del Giuditta Pasta, dall’altro le sale della biblioteca, spazio di studio e consultazione quotidiana per cittadini di ogni età”.

Chiude la sestina l’amaretto di Saronno, indicato come “un’eccellenza che rappresenta la nostra capacità artigianale e imprenditoriale di esportare il nome e il valore di Saronno nel mondo”.

“Banconote Saronno” è il gioco estivo de ilSaronno che invita i lettori a scegliere i sei volti, simboli o luoghi che meglio rappresentano la città. Invia la tua proposta nei commenti o via WhatsApp al 320 273 4048. Un gioco, ma anche un’occasione per riscoprire la storia, i personaggi e i luoghi che hanno contribuito a costruire l’identità saronnese.

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“Banconote Saronno” è il gioco estivo de ilSaronno che invita i lettori a scegliere i sei volti, simboli o luoghi che meglio rappresentano la città. Invia la tua proposta nei commenti o via WhatsApp +39 320 273 4048. Un gioco, ma anche un modo per riscoprirne la storia e l’identità. Partecipa anche tu: scrivi la tua sestina nei commenti o inviala via WhatsApp alla redazione.

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