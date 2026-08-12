Calcio

TRADATE – Si avvicina l’inizio della stagione 2026-2027 per la Nuova Abbiate, società calcistica tradatese che si prepara a riportare in campo tutte le proprie formazioni, dalla prima squadra sino ai più piccoli della scuola calcio. Il club ha definito il calendario dei raduni, che prenderanno il via nella seconda parte di agosto e proseguiranno sino ai primi giorni di settembre.

Per la prima squadra, impegnata nel prossimo campionato di Terza categoria, l’appuntamento è fissato per martedì 25 agosto. Sarà l’inizio della preparazione in vista dei primi impegni ufficiali della nuova annata.

«L’attesa è finita: è tempo di tornare in campo – annunciano dalla Nuova Abbiate – Sarà l’inizio di un nuovo percorso fatto di passione, impegno, crescita e tanto divertimento. Non vediamo l’ora di ritrovare i nostri ragazzi e accogliere chi vestirà per la prima volta i nostri colori».

Il primo gruppo a ritrovarsi sarà quello della Juniores, domenica 23 agosto. Il 24 agosto toccherà a Giovanissimi under 15 e under 14, il 25 agosto alla prima squadra e agli Allievi under 17, mentre gli Allievi under 16 inizieranno il 28 agosto.

A settembre sarà quindi la volta delle categorie più giovani: Esordienti under 13 e under 12 il 3 settembre, Primi calci under 9 e under 8 il 7 settembre, Pulcini under 11 l’8 settembre e Pulcini under 10 il 9 settembre.

La società lascia inoltre aperte le porte a ragazzi non ancora tesserati o in cerca di una squadra, con la possibilità di partecipare agli allenamenti di prova per conoscere tecnici, ambiente e progetto sportivo. Per prendere parte alle prove sarà necessario presentarsi con certificato medico per attività sportiva in corso di validità.

(foto archivio)

12082026