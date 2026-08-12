Calcio

SARONNO – Buona la prima per il Fbc Saronno. I biancocelesti hanno inaugurato la serie delle amichevoli precampionato superando oggi pomeriggio 2-0 il Fc Paradiso, formazione del terzo livello del calcio svizzero, scesa però in campo con una squadra largamente rimaneggiata. Al Colombo Gianetti, nonostante il gran caldo (inizio alle 18), il Saronno ha mostrato buone indicazioni dopo poco più di una settimana di preparazione, iniziata il 3 agosto.

Mister Danilo Tricarico ha schierato inizialmente il Saronno con il 3-4-3, affidandosi a molti dei giocatori destinati a costituire l’ossatura della squadra nel prossimo campionato di Eccellenza. I padroni di casa hanno preso subito in mano l’iniziativa, mostrando una discreta intesa fra i reparti e trovando il vantaggio già al 12′. A sbloccare il risultato è stato Scaglione, con un tocco ravvicinato dopo un’azione sviluppata sulla fascia sinistra.

Sette minuti più tardi è arrivato anche il raddoppio. Protagonista Candido, che dalla trequarti ha visto il portiere Abazi fuori dai pali e lo ha superato con un preciso pallonetto per il 2-0.

Il Saronno, per l’occasione in campo con la nuova terza maglia verde e gialla, ha continuato a mantenere prevalentemente l’iniziativa sino all’intervallo. Nella ripresa, come prevedibile per un’amichevole di agosto, largo spazio alle sostituzioni: Tricarico ha progressivamente cambiato quasi tutta la formazione, dando minuti anche ai numerosi giovani inseriti nella rosa. Il risultato non è più cambiato e il Fbc ha così chiuso sul 2-0 la prima uscita della preparazione. Circa un centinaio gli spettatori presenti sugli spalti del Colombo Gianetti.

Fbc Saronno-Fc Paradiso 2-0

FBC SARONNO (3-4-3): De Toni; Brambilla, Scaglione, Mazzola; Malvestio, Lazzaro, Ientile, Ruschena; Vassallo, Candido, Cocuzza. Entrati: Zadek, Rusyn, Lofoco, Tarabbia, Favilla, Quaglio, Sardo, Stucchi, Vallotto, Serra, Veronelli, Piroso. All. Tricarico.

FC PARADISO (4-4-2): Abazi; Cellamare, Tentardini, Ballerini, Iapichino; Assui, De Souza, Guidotti, Tushi; Smaili, Mateucci. Entrati: Aiello, Mercuri, Al Jumur, Montes, Bejenaru V., Bejenaru N., Benacquista, Ouattara. All. Cotta.

Marcatori: p.t. 12′ Scaglione (S), 19′ Candido (S).

12082026