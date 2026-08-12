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SARONNO – Questa sera basterà alzare lo sguardo al cielo, ma con le giuste precauzioni. Il 12 agosto sarà infatti visibile anche dal Saronnese una delle eclissi parziali di Sole più spettacolari degli ultimi decenni. La Luna arriverà a coprire oltre il 90% del disco solare poco prima del tramonto, regalando un fenomeno raro che non richiederà telescopi o strumenti particolari, ma soltanto un punto con l’orizzonte libero verso ovest e occhiali certificati per l’osservazione del Sole.

Per chi si trova a Saronno, l’eclissi inizierà intorno alle 19,27. Il momento di massima copertura è previsto verso le 20,20, quando il Sole apparirà ridotto a una sottile falce luminosa con circa il 92% del disco oscurato dalla Luna. Il fenomeno terminerà poco dopo, intorno alle 20,35, anche perché il Sole sarà ormai bassissimo sull’orizzonte.

Per godersi lo spettacolo sarà importante scegliere un luogo con visuale completamente libera verso ovest-nordovest. Vanno bene campagne, parchi, terrazze o punti sopraelevati senza edifici o alberi davanti al Sole. Anche un piccolo ostacolo potrebbe impedire di vedere le fasi finali dell’eclissi, che coincideranno con il tramonto.

Gli esperti ricordano però che il Sole non deve mai essere osservato a occhio nudo, nemmeno quando è quasi completamente coperto dalla Luna. Servono esclusivamente occhiali certificati per eclissi conformi alla norma ISO 12312-2 oppure filtri solari specifici per binocoli e telescopi. Occhiali da sole, vetri affumicati, radiografie o altri sistemi improvvisati non proteggono la vista e possono provocare danni permanenti.

L’eclissi del 12 agosto sarà totale soltanto lungo una stretta fascia che attraverserà Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia sarà invece visibile come eclissi parziale, ma il Nord sarà tra le aree più fortunate: in Lombardia l’oscuramento supererà il 90%, rendendo l’evento uno dei più significativi osservabili dal nostro territorio negli ultimi anni.

Anche ilSaronno seguirà l’evento. Se riuscirete a fotografare l’eclissi dal Saronnese, inviate i vostri scatti via WhatsApp o tramite i nostri canali social. Tutte le immagini inviate saranno pubblicate in una fotogallery dedicata, con il nome dell’autore, per raccontare insieme uno degli spettacoli astronomici più attesi dell’estate.

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