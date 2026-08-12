Saronnese

GERENZANO – Sono iniziati i lavori di rifacimento completo del campo centrale del Palazzetto dello Sport in Via Inglesina, gestito dalla AdS Polisportiva Salus Gerenzano.

L’intervento si è reso necessario poiché la superficie di gioco era ormai fortemente ammalorata e compromessa, rendendo indispensabile una riqualificazione integrale per garantire sicurezza, qualità e piena fruibilità dell’impianto.

L’Amministrazione comunale ha destinato a quest’opera un investimento di 180.000 euro, una scelta importante che conferma la volontà di continuare a investire nello sport, riconoscendone il valore educativo, sociale e aggregativo per bambini, ragazzi, famiglie e per tutta la comunità.

Lo sport rappresenta infatti una palestra di vita, nella quale si imparano il rispetto delle regole, il sacrificio, il lavoro di squadra e l’inclusione.

Per questo motivo l’Amministrazione continua a dedicare risorse concrete al miglioramento degli impianti sportivi comunali.

Questo intervento si inserisce nel percorso di riqualificazione delle strutture sportive e ricreative di Gerenzano già avviato negli anni scorsi, con l’obiettivo di offrire spazi sempre più sicuri, moderni e funzionali a chi ogni giorno pratica attività sportiva.

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