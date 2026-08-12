SARONNO – Tra le notizie che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, martedì 11 agosto, ci sono il tentato furto all’Aldi di Saronno, le novità sulla viabilità nella zona della stazione e il futuro cantiere alla scuola Zappa, destinato a durare oltre un anno.

Ha destato attenzione il tentato furto all’Aldi, dove alcuni ladri hanno forzato le inferriate del supermercato con l’obiettivo di raggiungere il fondo cassa. Il colpo è stato però interrotto dall’arrivo della vigilanza, che ha fatto fuggire i malviventi prima che riuscissero a portare a termine il furto.

Tra gli articoli più letti anche quello dedicato alla nuova viabilità nella zona della stazione. La modifica resterà in vigore anche dopo la conclusione del cantiere, almeno in via sperimentale, con il periodo di test previsto fino alla fine del mese.

Completa la classifica la notizia relativa al cantiere alla scuola Zappa, che dovrebbe protrarsi per oltre un anno. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche quella dei doppi turni, una prospettiva che preoccupa le famiglie degli studenti.