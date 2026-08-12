Cronaca

LIMBIATE – Allarme ed evacuazione nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 agosto, al centro commerciale Carrefour di Limbiate. Clienti e personale sono stati fatti uscire dalla struttura mentre sono intervenuti i vigili del fuoco per effettuare le verifiche necessarie.

L’allarme è scattato poco prima delle 17. Numerose persone si sono ritrovate all’esterno del centro commerciale in attesa di capire cosa stesse accadendo e di poter rientrare. Le immagini arrivate, grazie alla prontezza e all’attenzione di una nostra lettrice, alla redazione de ilSaronno mostrano diversi gruppi di clienti concentrati davanti agli ingressi.

“Siamo al Carrefour di Limbiate e hanno evacuato tutte le persone – racconta un lettore presente al momento dell’allarme – Ci sono i vigili del fuoco e siamo tutti fuori”.

Al centro degli accertamenti c’è una possibile fuga di gas all’interno dell’area commerciale. Secondo le prime informazioni disponibili, il problema potrebbe essere partito da un banco della gastronomia, ma l’origine dell’allarme deve ancora essere accertata.

L’evacuazione è stata effettuata in via precauzionale per consentire le operazioni in sicurezza. Sul posto è arrivata un’autopompa dei vigili del fuoco del distaccamento di Desio. I pompieri hanno avviato i controlli per individuare l’eventuale perdita e chiarire cosa abbia fatto scattare l’allarme.

Al momento non risultano persone ferite. Gli accertamenti sono ancora in corso e la situazione potrà essere definita con maggiore precisione al termine delle verifiche dei vigili del fuoco.

All’esterno, intanto, le persone evacuate hanno reagito in modo diverso. Diversi clienti si sono subito allontanati dal centro commerciale, lasciando l’area dopo essere stati fatti uscire. Altri, invece, sono rimasti davanti agli ingressi, in attesa di capire cosa fosse accaduto e quando sarebbe stato possibile rientrare. Le immagini scattate sul posto mostrano diversi gruppi di persone ferme nelle aree esterne del centro.

(per le foto si ringrazia la nostra lettrice)

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