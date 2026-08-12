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SARONNO – Mercoledì 12 agosto, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi e dall’assenza di precipitazioni. Le temperature saranno ancora elevate, con una minima di 23°C e una massima di 33°C. I venti soffieranno deboli da Nord al mattino, per poi ruotare da Sudest nel pomeriggio. È inoltre prevista un’allerta afa, legata al persistere del caldo, che potrà determinare condizioni di disagio soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando le temperature raggiungeranno i valori più elevati.

Il quadro meteorologico resterà favorevole alle attività all’aperto, con prevalenza di schiarite e nessun fenomeno piovoso atteso sulla località. Il caldo continuerà tuttavia a caratterizzare la giornata, anche se i valori saranno inferiori rispetto ai picchi registrati nei giorni precedenti. La ventilazione debole non favorirà un significativo ricambio d’aria nelle ore più calde, mentre verso sera il cielo resterà generalmente poco nuvoloso.

In Lombardia l’alta pressione manterrà condizioni prevalentemente soleggiate sulle pianure, con cieli sereni o poco nuvolosi anche sulle aree pedemontane e sulle Prealpi. Sulle Orobie e sulle Alpi Retiche la situazione sarà più variabile: la nuvolosità aumenterà dal pomeriggio e potrà portare deboli piogge, in particolare nelle ore serali sulle Orobie. Sulle Prealpi orientali prevarranno invece le schiarite, con qualche addensamento verso sera. La ventilazione resterà molto debole, con una rotazione dai quadranti nord-orientali a quelli sud-orientali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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