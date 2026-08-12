Comasco

ROVELLASCA – È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano Diego Monopoli, 36 anni, comandante della polizia locale di Rovellasca, rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 12 agosto, durante un controllo in via XX Settembre. Trasportato in elicottero a Milano, ha riportato seri traumi al volto e a una spalla. Secondo gli aggiornamenti disponibili in serata, non sarebbe in pericolo di vita.

Tutto è successo intorno a mezzogiorno. Monopoli, alla guida del comando di Rovellasca dal primo giugno, era impegnato insieme a un altro agente in un servizio di controllo lungo la strada che collega il paese alla stazione ferroviaria.

L’attenzione degli agenti si è concentrata su una vettura sospetta. È stato intimato l’alt e l’automobilista, secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, avrebbe inizialmente rallentato. Poco dopo, però, avrebbe accelerato improvvisamente nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Sono stati attimi concitati. Il comandante ha cercato di impedire la fuga dell’automobilista, ma è stato travolto e trascinato dalla vettura, finendo poi a terra. Il collega ha immediatamente dato l’allarme e attivato la macchina dei soccorsi.

L’automobilista non è riuscito ad andare lontano. Durante la fuga ha perso il controllo del mezzo, terminando la corsa contro una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici. A quel punto ha lasciato l’auto ed è scappato a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Per Monopoli sono arrivati i soccorsi in codice rosso. Vista la serietà delle ferite è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso da Milano. Il 36enne è stato quindi trasferito al Niguarda, dove sono proseguiti gli accertamenti. Le informazioni diffuse nel pomeriggio parlano di traumi importanti al volto e a una spalla, ma il comandante non sarebbe in pericolo di vita.

Nel frattempo i carabinieri hanno avviato le ricerche del conducente. La vettura abbandonata dopo lo schianto è stata sequestrata e sottoposta agli accertamenti necessari per arrivare all’identificazione dell’uomo. All’interno dell’auto, secondo quanto emerso nelle ore successive, sarebbero state trovate anche diverse dosi di sostanza stupefacente.Le indagini proseguono per ricostruire ogni passaggio dell’accaduto e rintracciare il fuggitivo.

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