SARONNO – Un bar aperto oltre l’orario consentito è finito nel mirino dei controlli serali della polizia locale. L’attività, nella zona a ridosso del centro, è stata sanzionata dopo essere stata trovata ancora aperta dopo mezzanotte. Per il titolare è prevista una multa che può superare i mille euro.

L’accertamento rientra nei servizi serali e notturni organizzati dalla polizia locale per contrastare rumori e comportamenti che possono disturbare il riposo dei residenti. Un’attenzione che resta alta anche nel periodo estivo, quando molti saronnesi sono in città e, con le finestre aperte per il caldo, schiamazzi e musica possono creare maggiori disagi.

Proprio per verificare il rispetto delle regole, gli agenti hanno effettuato una serie di controlli nei pubblici esercizi cittadini. Tra questi anche il locale, dove la pattuglia ha riscontrato il mancato rispetto dell’orario di chiusura previsto.

Per il bar è quindi scattata la sanzione. I controlli della polizia locale proseguiranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle ore serali e notturne e alle situazioni che possono creare problemi alla quiete dei residenti.

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