Saronno, controlli anti schiamazzi e rumori: bar aperto oltre l’orario, scatta la multa
12 Agosto 2026
Lascia un commento
Commenti
Questa è l’Italia al contrario! Ha ragione Vannacci. Chi faceva rumori molesti non è punito. Il proprietario è punito. Come multare il demanio perchè sui suoi fiumi si trovano pescatori di frodo!
Controlli anti schiamazzo, mi viene da ridere. Ieri ero a Saronno alle 20.30 per mangiare una pizza con la mia famiglia in uno dei pochi locali aperti (Mandolino) e vi assicuro, in giro non c’era anima viva. Un paesaggio spettrale, di una tristezza immane e il comune anziché movimentare la vita dei parecchi cittadini presenti in città e nel circondario cosa fa’, va a sopprimete quel poco di vita che permane nell’oblio delle tenebre funerarie di Saronno. Dovete debellare i maranza, i delinquenti, l’inciviltà non la voglia di vivere di giovani e anche dei meno giovani. SVEGLIAAAA
I saronnesi di meritano solo il cimitero silenzioso e i maranza nelle strade.
Saronno è nota per la sua quiete tombale dopo le 19 di sera: tutto chiuso, nessuno in giro, mangiarsi un gelato praticamente una chimera anche con la temperatura a 35 gradi.
Sarebbe quindi interessante sapere quanti minuti dopo la mezzanotte è stato sanzionato questo bar, che magari stava solo aspettando che gli ultimi avventori uscissero per chiudere. Perché bisogna che l’amministrazione si decida: o la smette di ripetere che vuole che i negozi stanno aperti alla sera o la smette di mandare i vigili a dare le multe a quelli che con fatica, impegno e determinazione rimangono aperti e poi mica possono prendere a calci i saronnesi per buttarli fuori cinque minuti dopo mezzanotte.
Ohhhh. Ai telos invece nessuna multa….. chissà come mai