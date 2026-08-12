Cronaca

SARONNO – “Sempre gentile, educato e sincero. Un ragazzo più maturo della sua età”. Sono le parole con cui Patrizia Cutrignelli, coordinatrice dello Ial di Saronno, ricorda Alessandro Terrazzini, il 18enne di Carbonate morto lunedì in un incidente stradale mentre era diretto al mare in scooter.

Alessandro frequentava da due anni lo Ial di Saronno, dove stava costruendo il proprio futuro nel settore della meccanica. Un percorso fatto di impegno e voglia di imparare che gli aveva permesso di arrivare a un apprendistato e di avvicinarsi all’obiettivo dell’autonomia e di un posto stabile nel mondo del lavoro.

Questo il ricordo integrale della coordinatrice Patrizia Cutrignelli, che lo aveva seguito fin dal suo arrivo allo Ial:”Alessandro è arrivato in Ial a Saronno due anni fa, iscrivendosi ad un percorso progettato per combattere la dispersione scolastica. Un bravo ragazzo, si è subito distinto per serietà e desiderio di imparare la professione del meccanico auto/moto. Sempre attento e volonteroso. Con tanto impegno si è davvero meritato di essere preso in considerazione e poi assunto per un apprendistato.

Sapevo che quello era il suo obiettivo per diventare autonomo e adulto. Il suo percorso lo avrebbe portato con tanto impegno non solo al raggiungimento del diploma professionale ma anche ad una posizione stabile nel mondo del lavoro”.

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