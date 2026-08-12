Comasco

SARONNO – “Ciò che porterò sempre con me sarà il suo sorriso”. È un ricordo personale e carico di affetto quello che Serena Murabito, tutor dello Ial di Saronno, dedica ad Alessandro Terrazzini, il 18enne di Carbonate morto lunedì in un incidente stradale mentre era diretto al mare in scooter.

Murabito ha avuto Alessandro nella propria classe per due mesi, prima dell’inizio del percorso di apprendistato. Un periodo breve, ma sufficiente per conoscere il carattere del giovane studente, la sua determinazione e soprattutto la sua voglia di imparare e costruirsi un futuro.

Questo l’intervento integrale della tutor Serena Murabito:

“Purtroppo ho avuto il privilegio di avere Alessandro nella mia classe solo per due mesi, prima che iniziasse il suo percorso come apprendista. In quel breve periodo, però, ho avuto modo di conoscere un ragazzo davvero speciale: adorabile, educato e sempre sorridente.

Era un ragazzo ambizioso e determinato, con tanta voglia di crescere, di imparare e di costruirsi un futuro. Nonostante il poco tempo trascorso insieme, è riuscito a lasciare un ricordo profondo in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

È difficile accettare che una vita così giovane e piena di promesse si sia spenta così presto. Ciò che porterò sempre con me sarà il suo sorriso: un sorriso sincero, spontaneo, di quelli che riescono a trasmettere serenità e a rendere più bella una giornata. È così che voglio ricordarlo, con quel sorriso sul volto e con la consapevolezza che, anche se per troppo poco tempo, ha lasciato un segno nel cuore di chi lo ha incontrato”.

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