Cronaca

SARONNO – La passione per i motori, la determinazione in classe, il primo contratto di lavoro e quel viaggio al mare in scooter raccontato con entusiasmo prima delle vacanze. Sono i ricordi di Vincenzo Minuti, professore di laboratorio motori, e Stefano Calzolari, coordinatore del percorso di apprendistato dello Ial di Saronno, dedicati ad Alessandro Terrazzini, il 18enne di Carbonate morto lunedì in un incidente stradale.

Entrambi avevano seguito Alessandro nel suo percorso allo Ial, iniziato attraverso il progetto contro la dispersione scolastica e proseguito con l’apprendistato. Nei loro ricordi emerge soprattutto un ragazzo appassionato di motori, motivato e pieno di energia.

Questo il ricordo integrale del professor Vincenzo Minuti “Si è inserito nel nostro percorso tramite “antidispersione”, da lì subito assunto in apprendistato da Girola. Ragazzo serio, appassionato, motivato. Una disgrazia. Un ragazzo solare, disponibile, pieno di energia. In classe faceva la differenza”.

A ricordare Alessandro è anche Stefano Calzolari, coordinatore del percorso di apprendistato: “Alessandro era uno dei tanti ragazzi di Ial con la passione per macchine e motori, proprio questa passione l’aveva portato in Ial. Si era iscritto, dopo un’esperienza in altra scuola, attraverso il progetto anti dispersione scolastica, desideroso di prendere la qualifica di autoriparatore. Dopo il primo anno aveva deciso di intraprendere il percorso in apprendistato e così aveva firmato il suo primo contratto di lavoro. Era entusiasta e lo dimostrava sia in azienda che a scuola.

L’abbiamo visto l’ultima volta a scuola a fine giugno e con il suo solito entusiasmo ci aveva raccontato del suo progetto estivo: un viaggio con il suo inseparabile scooter fino nelle Marche per qualche giorno di ferie al mare prima dell’ultimo sforzo per arrivare alla qualifica.

La notizia della sua scomparsa ci ha sconvolto. Ciao Alessandro, ci mancheranno la tua determinazione e le tue mille domande su ogni argomento. E ci mancherà, più di tutto, il tuo sorriso sincero”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09