Città

SARONNO – Le notizie di Saronno e del comprensorio ancora più facili da trovare su Google. È disponibile anche in Italia “Fonti Preferite”, la nuova funzionalità che permette agli utenti di indicare le testate che vogliono vedere più spesso tra i risultati delle ricerche.

Un’opportunità anche per i lettori de ilSaronno: selezionando ilSaronno come fonte preferita si potranno trovare con maggiore frequenza le nostre notizie quando si cerca su Google un argomento legato all’attualità.

La novità è stata introdotta con un roll-out globale e lascia agli utenti un maggiore controllo sulle fonti dell’informazione. Dopo aver indicato i propri siti di riferimento, i loro articoli potranno comparire più spesso nella sezione “Notizie principali” e nello spazio “Dalle tue fonti”. Continueranno comunque ad essere mostrati anche contenuti provenienti da altre testate.

Come scegliere ilSaronno

Per aggiungere ilSaronno bastano pochi passaggi. Quando si effettua una ricerca su un tema di attualità, è possibile cliccare sull’icona a forma di stella che compare accanto alla sezione “Notizie principali” e scegliere le proprie fonti.

Ancora più semplice è utilizzare direttamente la pagina dedicata da Google:

Scegli ilSaronno come Fonte Preferita su Google

Non c’è un limite a una sola testata: ogni lettore può indicare più fonti e modificare successivamente le proprie scelte.

Secondo i dati diffusi da Google, sono già oltre 200 mila i siti selezionati dagli utenti nel mondo, dai piccoli blog e dalle realtà locali fino alle grandi redazioni. Chi contrassegna un sito come fonte preferita, inoltre, ha il doppio delle probabilità di cliccare sui suoi contenuti.

Per ilSaronno è anche un modo per rafforzare il rapporto diretto costruito ogni giorno con chi segue la cronaca della città e del comprensorio. Scegliere ilSaronno tra le Fonti Preferite significa dire a Google: “Quando cerco una notizia, voglio trovare anche quello che racconta il mio territorio”.

Un piccolo clic, quindi, per continuare ad avere Saronno e il Saronnese sempre più vicini.

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