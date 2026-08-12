Groane

SOLARO – Nuovo fronte politico sull’agrivoltaico di via delle Mavane. Questa volta al centro della polemica non ci sono soltanto dimensioni e impatto dell’impianto, ma le immagini utilizzate per raccontare ai cittadini come potrebbe presentarsi una volta realizzato. A sollevare il caso è il Comitato costituente Solaro di Futuro Nazionale, che contesta le rappresentazioni diffuse nel dibattito pubblico.

Il Comitato costituente Solaro di Futuro Nazionale, che pone una domanda precisa: quanto le immagini e le rappresentazioni utilizzate nel dibattito pubblico corrispondono effettivamente a ciò che è previsto dalla documentazione progettuale? Il Comitato punta il dito in particolare contro le dichiarazioni del vicesindaco Ranieri e dell’assessore ai Lavori Pubblici Caronno, sostenendo che alcune rappresentazioni dell’intervento sarebbero lontane dalla realtà progettuale e che, in alcuni casi, sarebbero stati espressi giudizi prima di un’analisi completa della documentazione.

“Se chi ci amministra mostra ai cittadini immagini lontane dal vero o esprime giudizi senza aver prima letto e analizzato i documenti – sostiene il Comitato – come possiamo chiedere ai cittadini di fidarsi?”. Una critica che coinvolge indirettamente anche la sindaca Nilde Moretti, alla quale il Comitato ricorda il tema delle “competenze” più volte richiamato durante la campagna amministrativa del 2024. Il confronto delle immagini Il Comitato ha quindi deciso di mettere a confronto due immagini relative all’agrivoltaico, invitando i cittadini a osservare direttamente le differenze. La prima, precisa il Comitato, è stata reperita dalla pagina Facebook “Questa è Solaro”. L’obiettivo dichiarato non è quello di chiedere ai cittadini di prendere per buona una determinata posizione politica, ma di confrontare le rappresentazioni pubbliche con gli atti e la documentazione del progetto. “Non chiediamo ai cittadini di credere a noi – sottolinea il Comitato –. Chiediamo semplicemente di guardare le immagini, confrontarle e, soprattutto, leggere i documenti”.

Il tema è destinato quindi a rimanere al centro del confronto politico locale, anche perché “l’agrivoltaico rappresenta una questione che coinvolge direttamente il futuro del territorio, il consumo e l’utilizzo del suolo agricolo e il rapporto tra produzione energetica e tutela del paesaggio”. Il Comitato Costituente conclude con un principio che, secondo i promotori, dovrebbe valere indipendentemente dalla posizione politica sull’impianto: “prima dei proclami vengono i documenti, prima della propaganda vengono i fatti”.

(foto da fb pagina pd e questa è solaro)

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