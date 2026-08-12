Venegono Superiore, contro il gran caldo c’è… la biblioteca
12 Agosto 2026
VENEGONO SUPERIORE – La biblioteca civica “Bruno Munari” di piazza San Giorgio resta a disposizione dei cittadini anche nelle settimane centrali dell’estate, offrendo un luogo climatizzato nel quale leggere, studiare o lavorare anche nei giorni più caldi.
A ricordare gli orari estivi è l’Amministrazione comunale. Sino al 14 agosto la biblioteca sarà aperta al mattino, dalle 9 alle 13. A partire dal 17 agosto riprenderà invece il consueto orario settimanale.
Il lunedì, martedì e giovedì l’apertura sarà dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; venerdì e sabato dalle 9 alle 13.
Oltre ai tradizionali servizi bibliotecari, in queste giornate particolarmente calde la struttura rappresenta dunque anche uno spazio confortevole e climatizzato a disposizione di chi desidera trascorrere qualche ora leggendo, studiando, lavorando oppure semplicemente incontrandosi e chiacchierando in un ambiente tranquillo.
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(foto archivio)
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