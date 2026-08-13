Città

SARONNO – Si terranno domani a Rovellasca i funerali di Michele Tommasone, ex agente della polizia locale di Saronno, scomparso a 76 anni. Un volto conosciuto in città, dove aveva lavorato per almeno una ventina d’anni prima di andare in pensione.

Nel corso della sua carriera a Saronno aveva ricoperto diversi incarichi. Accanto ai servizi sulle strade, una parte importante del suo lavoro era legata al settore del commercio, con le attività di verifica e controllo che rientravano nelle competenze della polizia locale. Un ruolo che negli anni lo aveva portato a conoscere da vicino molte realtà cittadine.

Tommasone aveva lavorato anche negli uffici, mantenendo un contatto diretto con il pubblico. Chi ha condiviso con lui gli anni in comando ne ricorda la serietà nel lavoro e il modo disponibile con cui si rapportava alle persone, caratteristiche che lo avevano reso una presenza conosciuta anche fuori dalla polizia locale.

A piangerlo sono la moglie Pinuccia, i figli, la nuora, i generi, i nipoti, i fratelli e gli altri familiari.

I funerali saranno celebrati venerdì 14 agosto alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Rovellasca, preceduti dalla recita del rosario. La salma si trova alla Casa funeraria Miazzolo di via Manzoni 43 a Saronno.

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