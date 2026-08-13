Solaro

SOLARO – Massima attenzione al rischio di incendi boschivi anche nel Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Dalle 14 di lunedì 10 agosto è infatti in vigore in tutta la Lombardia lo stato di alto rischio di incendio boschivo, provvedimento che resterà valido sino a eventuale revoca.

L’allerta interessa dunque anche la vasta area verde delle Groane, che comprende numerosi comuni del Saronnese e delle province di Milano, Monza Brianza e Como. In questi giorni caratterizzati dal caldo e dalla vegetazione particolarmente secca, dal Parco arriva l’invito a prestare particolare attenzione a tutti quei comportamenti che potrebbero accidentalmente provocare un incendio. Sul territorio sono impegnati nelle attività di prevenzione, sorveglianza e, in caso di necessità, intervento i vigili del fuoco, i carabinieri forestali, la protezione civile e i volontari dell’antincendio boschivo.

Il Parco delle Groane richiama quindi alla collaborazione anche frequentatori, escursionisti e cittadini: occorre evitare qualsiasi comportamento che possa costituire un possibile innesco e segnalare tempestivamente eventuali principi d’incendio o situazioni di pericolo.

Particolare prudenza è richiesta proprio in questo periodo estivo, quando le condizioni climatiche possono favorire una rapida propagazione delle fiamme nelle aree boschive. Lo stato di alto rischio resterà in vigore fino a quando le condizioni non consentiranno alle autorità regionali di disporne la revoca.

13082026