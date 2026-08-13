Calcio

LAZZATE – Grande caldo ma anche tanta voglia di iniziare a prendere confidenza con il campo: questi i temi della partita di oggi pomeriggio allo stadio di via Laratta dove l’Ardor Lazzate (Eccellenza) ha ospitato, per una amichevole pre-stagionale, la formazione della Pro Sesto, che milita nella categoria superiore ovvero in serie D. Con successo finale, 0-2, dei milanesi.

Per il tecnico dei gialloblù. Mavillo Gheller, l’occasione di fare qualche esperimento, creare più amalgama fra nuovi e confermati e di vedere tutti all’opera. Le reti: nel primo tempo quella firmata da Maffioletti in apertura e di Clerici nella ripresa, con un gran tiro da fuori area al 17′.

L’incontro è stato trasmesso in streaming dal sito specialistico del calcio locale, paolozerbi.com.

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