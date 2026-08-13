Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese Women annuncia che anche per la prossima stagione Beatrice Abati sarà una giocatrice rossoblù all’interno della nuova rosa della propria formazione. Un elemento fondamentale per un gruppo che punta a diventare una realtà per la categoria del campionato di Serie C femminile. Ecco le sue parole dopo la firma.

Un altro anno in rossoblù: ribenvenuta Beatrice

“Ho scelto di rimanere alla Caronnese anche per la prossima stagione perché fin da subito ho sentito la fiducia della società e perché l’anno scorso mi sono trovata davvero bene. Quando trovi un ambiente che ti fa sentire a casa, lavori con più serenità e riesci a dare il meglio di te. Per me questo ha fatto la differenza”.

Raccontaci un po’ di te:

“Di giorno sono un ingegnere biomedico, ma il calcio è sempre stata la mia più grande passione. Gioco fin da quando ero piccola e ancora oggi è ciò che mi emoziona di più. Mi piace mettermi alla prova, affrontare nuove sfide e cercare sempre di migliorarmi. In campo sono un centrocampista centrale: amo giocare palla a terra, dare ritmo alla squadra e mettere sempre cuore, grinta e sacrificio in ogni partita”.

Quali sono le tue ambizioni per la prossima stagione?

“Mi aspetto una stagione intensa e stimolante. Spero di trovare un gruppo unito e competitivo, con tanta voglia di lavorare e di raggiungere gli obiettivi insieme. Da parte mia cercherò di mettere a disposizione della squadra tutta la mia esperienza, dando una mano alle ragazze più giovani a crescere e cercando di essere un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. L’obiettivo personale è di dare sempre il massimo e fare tutto il possibile per aiutare la squadra a disputare un campionato competitivo”.

(foto: il direttore generale Emiliano Nitti con Beatrice Abati)

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