iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Un nuovo avvistamento di un pappagallo in libertà nel territorio, dove ormai la presenza di questi coloratissimi volatili sta diventando una piccola costante. Questa volta la segnalazione arriva dalla zona di Pianbosco Village, a Castiglione Olona, dove una calopsitta è stata notata nei pressi della piscina. A lanciare l’appello è stata una cittadina attraverso i social, nella speranza che il passaparola possa consentire di rintracciare rapidamente il proprietario dell’animale.

«Alla piscina di Pianbosco Village sta girando questa calopsitta che sicuramente è scappata a qualcuno. Se potete fatelo girare, grazie», si legge nel messaggio comparso nel gruppo dedicato alla comunità castiglionese. L’ipotesi è dunque che si tratti di un animale domestico allontanatosi accidentalmente da casa e che potrebbe essere ricercato dal proprietario. Da qui l’invito a condividere la segnalazione e a prestare attenzione nella zona di Pianbosco.

Non è peraltro la prima volta che nel Saronnese e nel Tradatese vengono segnalati pappagalli in libertà: negli ultimi tempi gli avvistamenti sono diventati sempre più frequenti, anche se in alcuni casi si tratta di specie ormai presenti stabilmente sul territorio mentre, come potrebbe essere accaduto in questo caso, si tratta di esemplari domestici sfuggiti ai proprietari.

13082026