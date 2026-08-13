Groane

CERIANO LAGHETTO – Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di modifica della segnaletica e dell’arredo stradale sulla via Brera, finalizzati alla messa in sicurezza della strada che collega il polo scolastico alla strada provinciale Saronno-Cesano Maderno. Si tratta di una strada sostanzialmente residenziale ma caratterizzata da consistente traffico di passaggio sulla direttrice Nord-Sud. I lavori hanno riguardato l’istituzione di un limite di velocità permanente a 30 km/h, la realizzazione di un passaggio pedonale protetto sul lato Ovest tramite installazione di paletti metallici, il posizionamento di uno specchio parabolico all’intersezione con via Mazzini, il ⁠rifacimento completo della segnaletica orizzontale e l’installazione di nuova segnaletica verticale con l’indicazione del restringimento di carreggiata.

Si tratta di modifiche e adeguamenti introdotti a seguito di un periodo di osservazione del traffico quotidiano e sulla base anche delle indicazioni e dei suggerimenti dei residenti in quella stessa strada, che da tempo segnalano criticità dovute soprattutto all’alta velocità dei veicoli in transito.

“Il dialogo e il confronto con i cittadini, ci hanno portato ad avviare prima una fase di studio e poi la scelta di soluzioni che possono contrastare la violazioni delle norme e agevolare i pedoni, che su questa strada sono spesso bambini, vista la vicinanza al polo scolastico dove sono concentrate scuola d’infanzia, primaria e secondaria”, spiega il sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Occa.

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