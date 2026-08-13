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SARONNO – Una nuova settimana di appuntamenti con il cinema sotto le stelle propone un programma variegato, tra commedie, drammi e thriller. Si parte giovedì 13 agosto con un film a sorpresa e si prosegue con “Il caso 137”, presentato in concorso al Festival di Cannes 2025, “Sirat”, vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes 2025, fino alle commedie italiane “Benvenuti in campagna” e “Noi due sconosciuti”. Chiude la programmazione “Hamnet. Nel nome del figlio”, tratto dal bestseller internazionale di Maggie O’Farrell.

I biglietti possono essere acquistati online fino a un’ora prima dell’inizio del film oppure direttamente alla cassa dell’arena, aperta trenta minuti prima della proiezione. Gli appuntamenti di venerdì, domenica, lunedì e martedì sono proposti al prezzo speciale di 3,50 euro.

Giovedì 13 agosto si parte alle 21.15 con “Film a sorpresa”, un appuntamento che mantiene fino all’ultimo il mistero sul titolo della proiezione.

Venerdì 14 agosto alle 21.15 è in programma “Il caso 137”, con Léa Drucker, Yohan Blanc. Presentato in concorso al Festival di Cannes 2025, il film è un thriller drammatico che segue un’indagine complessa capace di portare alla luce una rete di responsabilità e segreti.

Domenica 16 agosto alle 21.15 appuntamento con “Sirat”, con Sergi López, Bruno Núñez, Stefania Gadda. Vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes 2025, il film racconta la ricerca della figlia scomparsa durante un rave nel deserto marocchino, un’avventura che diventa un viaggio estremo.

Lunedì 17 agosto alle 21.15 si prosegue con “Noi due sconosciuti”, con Lisa Loven Kongsli, Herbert Nordrum, Rolf Kristian Larsen e Nermin Thobru. Una giornalista che desidera diventare madre sceglie di donare il proprio corpo per aiutare una coppia in difficoltà. L’incontro cambierà la vita di entrambi.

Martedì 18 agosto alle 21.15 spazio alla commedia italiana “Benvenuti in campagna”, con Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Claudio Bisio e Lucia Mascino. Una famiglia abituata alla vita di città si trasferisce in un piccolo paese di campagna, dove nuove amicizie e imprevisti cambieranno il loro modo di vedere il mondo.

Mercoledì 19 agosto alle 21.15 chiude la settimana “Hamnet. Nel nome del figlio”, con Jessie Buckley, Paul Mescal. Dal bestseller internazionale di Maggie O’Farrell, il film racconta l’Inghilterra del XVI secolo, dove William Shakespeare affronta una perdita devastante che metterà alla prova il loro amore e cambierà per sempre la loro vita.

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