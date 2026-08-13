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LAINATE – Lainate si prepara a vivere tre giorni di festa con la 97ª edizione della Fiera San Rocco, in programma dal 4 al 6 settembre a Villa Litta. Un appuntamento che unisce intrattenimento, gastronomia e musica, con un programma pensato per coinvolgere adulti e bambini. Tra gli eventi più attesi anche le fontane danzanti, gli spettacoli musicali e il gran finale con lo spettacolo pirotecnico.

Per tutta la durata della manifestazione sarà presente un’area dedicata allo street food, attiva dalle 10 alle 24, insieme a un’area bambini con giochi e giostre. Non mancherà inoltre il padiglione commerciale, arricchito dalla presenza di stand espositivi.

Il programma musicale accompagnerà le tre serate. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, alle 21.30, spazio alle fontane danzanti, uno degli appuntamenti centrali della fiera. Sabato sera, alle 22, sarà invece protagonista Il Love Formentera, con Roberto Milani e Paolino.

La domenica sarà dedicata alla chiusura della manifestazione. Alle 22 è previsto il party Follia 2000, mentre alle 22.45 arriverà il gran finale con lo spettacolo pirotecnico.

Durante tutti e tre i giorni sarà inoltre presente un dj set. La Fiera San Rocco si prepara così a trasformare Villa Litta in un punto di incontro per la comunità, con un calendario che alterna spettacoli, musica, divertimento e proposte gastronomiche.

Per informazioni e per consultare il programma completo è possibile utilizzare il QR code presente sulla locandina o contattare gli organizzatori al 335 68 51 701.

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