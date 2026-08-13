Politica

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Insieme e libertà per Gerenzano, in risposta a Pierangela Vanzulli (Lega).

“Voglio tornare negli anni Novanta” è un format che, in questi ultimi anni, anima le feste di piazza. Ci stupisce che questa formula, per alcuni, sia attuale anche in politica. Nel 2026 definire la Lista Civica Insieme e Libertà per Gerenzano di “Comunione e Liberazione, Pd e Udc” ci riporta a quello che la Lega diceva negli anni ’90. Forse Pierangela Vanzulli vive la politica con nostalgia? A Gerenzano tutti, tranne chi critica e non propone mai nulla, lavorano per il bene del paese.

Anche Fratelli d’Italia, e lo ha dimostrato in due modi: facendo un’opposizione corretta e non faziosa e lavorando per il territorio mettendo in rete sinergie che ci hanno visto riconoscere un contributo di 100milaeuro a fondo perduto dalla Regione Lombardia per la scuola Papa Giovanni XXIII. Che dire: questa è l’opposizione che aiuta. Non c’è alcuna confusione politica ma rispetto istituzionale e collaborazione proficua. Ma quali sono “i valori del partito” che, a livello locale, vengono traditi?

Nessuno, perché le esigenze del territorio non hanno colore politico, hanno solo bisogno di persone che si dedichino con passione al bene per la propria comunità. E’ l’esperienza politica della Lista Civica Insieme e Libertà per Gerenzano che riesce a mettere insieme uomini operosi per il bene della

collettività e non segue bandierine dietro le quali spesso c’è il vuoto (caso tipico i leghisti gerenzanesi, che quando conviene si definiscono “bossiani”, cioè secessionisti, e poi si allineano ai deliri ultra sovranisti di Salvini, o addirittura reclamano una comunanza di valori con FdI, come fa Pierangela Vanzulli). Basta scorrere i programmi elettorali per comprendere che tutta questa distinzione politica, a livello locale, non esiste: la vera differenza la fanno le persone. Evviva gli anni Novanta, ma ormai siamo nel 2026: qualcuno dovrebbe aggiornare il proprio calendario.

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