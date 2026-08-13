I più letti di ieri: controlli anti-schiamazzi, eclissi di Sole e il ricordo di Alessandro
13 Agosto 2026
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SARONNO – Tra le notizie che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, mercoledì 12 agosto, ci sono i controlli contro schiamazzi e rumori nei locali, l’attesa per l’eclissi di Sole e il ricordo dedicato ad Alessandro.
A Saronno sono proseguiti i controlli per contrastare schiamazzi e rumori molesti. In uno dei locali verificati è stata riscontrata anche la prosecuzione dell’attività oltre l’orario consentito, con conseguente sanzione.
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Grande interesse anche per l’eclissi di Sole, protagonista della serata del 12 agosto. L’articolo ha raccolto tutte le indicazioni su come, dove e quando osservare il fenomeno da Saronno.
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Completa la classifica il ricordo di Alessandro, affidato alle parole di Patrizia Cutrignelli. Un ritratto di un ragazzo descritto come gentile, educato e sincero, che ha suscitato commozione tra quanti lo hanno conosciuto.
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