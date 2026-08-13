SARONNO – Tra le notizie che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, mercoledì 12 agosto, ci sono i controlli contro schiamazzi e rumori nei locali, l’attesa per l’eclissi di Sole e il ricordo dedicato ad Alessandro.

A Saronno sono proseguiti i controlli per contrastare schiamazzi e rumori molesti. In uno dei locali verificati è stata riscontrata anche la prosecuzione dell’attività oltre l’orario consentito, con conseguente sanzione.

Grande interesse anche per l’eclissi di Sole, protagonista della serata del 12 agosto. L’articolo ha raccolto tutte le indicazioni su come, dove e quando osservare il fenomeno da Saronno.

Completa la classifica il ricordo di Alessandro, affidato alle parole di Patrizia Cutrignelli. Un ritratto di un ragazzo descritto come gentile, educato e sincero, che ha suscitato commozione tra quanti lo hanno conosciuto.