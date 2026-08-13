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SARONNO / CARBONATE – Un nuovo, tragico, lutto ha colpito l’intero mondo del batti e corri italiano. A causa di un tragico incidente in moto, è scomparso Alessandro Terrazzini, 18 anni, originario di Carbonate, in provincia di Como, e studente alla scuola professionale Ial Saronno.

Grande appassionato di baseball, Alessandro era cresciuto con i Varese Hornets con i quali aveva giocato in tutte le categorie giovanili fino all’esordio in Serie C oltre che nel campionato di baseball5, di cui era diventato anche arbitro. Al momento stava giocando, in prestito, con il Bollate Baseball per il secondo anno di fila, dopo che nelle scorse stagioni aveva militato, sempre in prestito, con gli Asd Braves di Lenate sul Seveso.

All’intera famiglia di Alessandro e a tutti coloro che gli hanno voluto bene vanno le più sentite condoglianze da parte del presidente Fibs Mazzieri, in rappresentanza del Consiglio Federale, e del segretario generale Curti a nome di dipendenti e collaboratori Fibs.

I funerali di Alessandro si terranno giovedì 13 agosto alle ore 16.30 ala chiesa parrocchiale di Carbonate.

(foto Hornets Varese Official Facebook Page: Alessandro in azione con la maglia degli Hornets durante una gara di baseball5)

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