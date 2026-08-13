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SARONNO – Giovedì 13 agosto, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi e dall’assenza di precipitazioni. Le temperature resteranno elevate, con una minima di 24°C e una massima di 35°C. I venti soffieranno moderati da Est-Sudest al mattino e da Sudest nel pomeriggio. È inoltre prevista un’allerta afa, legata alla persistenza del caldo, che potrà determinare condizioni di disagio soprattutto nelle ore centrali, quando le temperature raggiungeranno i valori più elevati.

Il tempo stabile e la prevalenza del sole favoriranno le attività all’aperto, senza fenomeni piovosi attesi nel corso della giornata. Il caldo resterà però intenso, anche a causa della ventilazione che, pur moderata, non porterà a un significativo abbassamento delle temperature. Il quadro meteorologico rimarrà generalmente invariato fino alla sera, con possibili addensamenti soltanto sui rilievi.

In Lombardia l’alta pressione continuerà a garantire condizioni prevalentemente soleggiate su pianure, aree pedemontane e Prealpi occidentali, con cieli sereni o poco nuvolosi. Sulle Orobie la nuvolosità aumenterà dal pomeriggio, mentre sulle Prealpi orientali e sulle Alpi Retiche prevarranno le schiarite, accompagnate solo da qualche addensamento verso sera. I venti saranno generalmente deboli dai quadranti sud-orientali, senza particolari variazioni nel corso della giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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