ROVELLASCA – “L’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Rovellasca si stringono attorno al comandante della polizia locale”. È il messaggio di vicinanza e solidarietà del sindaco Sergio Zauli dopo il grave episodio avvenuto mercoledì 12 agosto, quando il comandante Diego Monopoli, 36 anni, è rimasto ferito durante un controllo stradale.

“Al comandante, rimasto ferito mentre svolgeva con dedizione il proprio dovere al servizio dei cittadini, vanno i nostri più sinceri auguri di pronta e completa guarigione, con l’augurio di poterlo riavere presto al lavoro per la sicurezza del nostro territorio” si legge nel messaggio dell’Amministrazione comunale.

L’episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno ieri 12 agosto. Monopoli era impegnato insieme a un altro agente in un servizio di controllo quando l’attenzione della pattuglia si è concentrata su una vettura. Secondo la prima ricostruzione, il conducente si sarebbe inizialmente fermato all’alt. Poco dopo, durante il controllo, sarebbe però ripartito improvvisamente. Il comandante, nel tentativo di fermare l’automobilista, è stato travolto e trascinato per alcuni metri.

La fuga in auto è proseguita per un breve tratto, fino a quando il conducente ha perso il controllo della vettura, terminando la corsa contro la struttura di una cabina elettrica. L’uomo ha quindi abbandonato il mezzo ed è fuggito a piedi. I carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche.

Per Monopoli sono scattati i soccorsi in codice rosso. Il 36enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Secondo gli aggiornamenti disponibili dopo il ricovero, non sarebbe in pericolo di vita.

Dal Comune arriva anche un ringraziamento a chi è intervenuto dopo l’accaduto. “Esprimiamo inoltre profonda gratitudine alle forze dell’ordine e al personale sanitario intervenuto tempestivamente” conclude il messaggio diffuso dal sindaco Zauli e dall’Amministrazione comunale.

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