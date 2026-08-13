Comasco

ROVELLASCA – È fuori pericolo Diego Monopoli, 36 anni, comandante della polizia locale di Rovellasca, rimasto ferito mercoledì 12 agosto durante un controllo in via XX Settembre. Una notizia positiva dopo le ore di apprensione seguite all’investimento. Intanto proseguono le ricerche dell’uomo che era alla guida dell’auto e che, dopo l’accaduto, è fuggito a piedi.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha espresso vicinanza al comandante e alla polizia locale.

“Esprimo la mia più sincera vicinanza e solidarietà a Diego Monopoli, comandante della Polizia Locale di Rovellasca, rimasto gravemente ferito mentre svolgeva il proprio dovere durante un controllo stradale. A lui va il mio augurio di una pronta e completa guarigione, insieme alla vicinanza alla sua famiglia e a tutti i colleghi della Polizia Locale” ha dichiarato Fontana.

Il presidente della Regione ha poi sottolineato la gravità dell’episodio: “Quanto accaduto è di una gravità inaccettabile. Chi svolge un servizio per la sicurezza della comunità deve poterlo fare nel rispetto e nella piena tutela della propria incolumità”.

Fontana ha rivolto anche un pensiero alle indagini: “La speranza è che le indagini possano portare rapidamente all’individuazione del responsabile e che la giustizia possa fare, velocemente, il proprio corso”.

La vicenda

Tutto è successo intorno a mezzogiorno di mercoledì 12 agosto in via XX Settembre. Monopoli era impegnato insieme a un agente in un servizio di controllo quando è stato intimato l’alt a un’auto. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe inizialmente rallentato per poi accelerare improvvisamente nel tentativo di allontanarsi.

Il comandante ha cercato di fermarlo, ma è stato trascinato dalla vettura per diversi metri, riportando seri traumi. L’auto ha poi terminato la propria corsa contro una struttura a bordo strada. A quel punto il conducente ha abbandonato il mezzo ed è fuggito a piedi. Monopoli è stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni, inizialmente apparse molto serie, non sono più considerate tali da metterne in pericolo la vita.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Cantù. Nella vettura abbandonata dal fuggitivo sono state trovate diverse dosi di droga, indicate da alcune fonti come cocaina. L’auto è stata sequestrata e sottoposta agli accertamenti utili a risalire all’uomo che si trovava alla guida. Sono state acquisite anche le immagini delle telecamere presenti nella zona.

Le ricerche del conducente proseguono. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali relative alla sua individuazione o al suo arresto.