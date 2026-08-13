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SARONNO – Una calamita a forma di cuore con la Madonna dei Miracoli da mettere sul frigorifero di casa. Torna anche quest’estate la particolare iniziativa proposta in occasione del 15 agosto, giorno in cui Saronno celebra la festa patronale del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.

Sul magnete, accanto all’immagine della Madonna con il Bambino, compare la scritta “Madonna dei Miracoli proteggi la mia casa e la mia famiglia”. Le calamite sono disponibili in sacrestia e l’invito è quello di portarle a casa e sistemarle sul frigorifero, proprio nel luogo simbolicamente legato ai pranzi e alle grigliate di Ferragosto.

“Una calamita sul proprio frigo per aiutarci a ri-evangelizzare il Ferragosto e gustarlo di più”, è infatti il messaggio con cui viene riproposta l’iniziativa. L’obiettivo è ricordare, che per i cristiani il 15 agosto non è soltanto sinonimo di vacanze e tavolate, ma è innanzitutto la solennità dell’Assunzione di Maria. A Saronno la ricorrenza assume un significato particolare perché coincide con la festa patronale del Santuario.

Ad accompagnare la proposta c’è anche una frase del cardinale Giacomo Biffi, già arcivescovo di Bologna: “Mangiare i tortellini con la prospettiva della vita eterna, rende migliori anche i tortellini, più che mangiarli con la prospettiva di finire nel nulla”.

Un’immagine che a Saronno viene declinata in versione ferragostana, partendo proprio dalle tradizionali grigliate del 15 agosto. “Nel giorno della festa patronale del Santuario celebriamo che non tutte le carni si grigliano… le nostre risorgeranno e le speriamo nel Paradiso! I corpi possono essere momentaneamente appagati quando vengono rimpinzati, ma diventeranno eternamente beati solo nella glorificazione”, si legge nella presentazione dell’iniziativa.

Da qui l’idea della calamita sul frigorifero, un piccolo oggetto quotidiano trasformato in un richiamo al significato religioso della giornata. “Mettere sul frigo il magnete con la Madonna di Saronno rende migliori anche le grigliate ed i pranzi del 15 agosto, più che mangiare con la prospettiva che quella data sia solo il Ferragosto”.

Per chi vuole aderire all’iniziativa, i magneti con la Madonna dei Miracoli si possono trovare nella sacrestia del Santuario di Saronno.

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