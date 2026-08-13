Softball

SARONNO – Ultimo appuntamento casalingo della regular season per la Mkf Saronno, che oggi, giovedì 13 agosto, riceve la Mia Office Pianoro. Per le saronnesi si tratta di un’altra tappa di avvicinamento ai playoff, ai quali la formazione cittadina è già matematicamente qualificata, ma resta da stabilire se al terzo o quarto posto. La Mkf arriva all’appuntamento occupando il terzo posto della classifica, alle spalle della capolista Quick Mill Bollate e dell’Italposa Forlì. Di fronte ci sarà proprio una delle dirette inseguitrici, Pianoro, attualmente quarta: un doppio confronto dunque interessante anche in prospettiva della fase decisiva della stagione.

Dopo le gare odierne, al Saronno resterà da recuperare il derby esterno con la Quick Mill Bollate, fissato per martedì 25 agosto. Pochi giorni più tardi, sabato 29 agosto, proprio a Bollate si disputerà inoltre la Final Four di Coppa Italia, alla quale parteciperanno Quick Mill Bollate, Mkf Saronno, Mia Office Pianoro e Italposa Forlì.

Regular season ormai agli sgoccioli anche per la Rheavendors Caronno Pertusella, esclusa dalla corsa playoff. Le caronnesi torneranno in campo a Ferragosto: sabato 15 agosto è infatti in programma il doppio confronto casalingo con l’Itas Mutua Rovigo.

Classifica: Quick Mill Bollate 912 (31 vittorie, 3 sconfitte), Italposa Forlì 778, Mkf Saronno 656, Mia Office Pianoro 559, Lacomes New Bollate 528, Rheavendors Caronno Pertusella e Thunders Castellana 471, Itas Mutua Rovigo 294, Ares Safety Macerata 235, Bertazzoni Collecchio 111.

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