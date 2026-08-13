Solaro

SOLARO – La classe 3A della scuola secondaria di primo grado Luigi Pirandello dell’Istituto comprensivo Regina Elena di Solaro ha conquistato il terzo posto al Campionato di Giornalismo promosso dal quotidiano Il Giorno per le scuole della Città metropolitana di Milano. Il riconoscimento premia il lavoro svolto dagli studenti nell’ambito del progetto “Cronisti in classe”, che offre ai ragazzi l’opportunità di sperimentare concretamente il mestiere del giornalista.

L’iniziativa, proposta dal quotidiano in tutte le sue edizioni locali, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado della Lombardia nella realizzazione di una vera pagina di giornale, successivamente pubblicata negli inserti di cronaca delle diverse redazioni locali.

A prendere parte al progetto sono state le cinque classi terze della scuola Luigi Pirandello che, guidate dai docenti di Lettere nel ruolo di tutor, si sono cimentate nella stesura di articoli, interviste e inchieste giornalistiche, affrontando temi di attualità e sviluppando competenze di scrittura, analisi e informazione.

Il progetto “Cronisti in classe” rappresenta un percorso formativo che punta a stimolare il senso critico degli studenti e ad avvicinarli al mondo dell’informazione, favorendo la crescita di cittadini più consapevoli e partecipi della realtà che li circonda.

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