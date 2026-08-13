Stazione di Saronno, la segnalazione dalla stazione: “Scale mobili guaste, per chi è fragile diventa un’odissea”
13 Agosto 2026
SARONNO – Scale mobili fuori servizio, sporcizia e difficoltà soprattutto per chi viaggia con bagagli o ha problemi di mobilità. È la segnalazione arrivata alla redazione de ilSaronno da Veronica, una lettrice che racconta la propria esperienza alla stazione ferroviaria cittadina e chiede un intervento per migliorare accessibilità e decoro.
“La stazione di Saronno, uno dei principali snodi ferroviari della Lombardia, versa da mesi in condizioni indecenti: sporcizia, incuria e, soprattutto, un servizio essenziale completamente fuori uso: le scale mobili”, spiega la lettrice.
A spingerla a scrivere alla redazione è soprattutto quanto le è accaduto recentemente. Un problema che, nel suo caso, ha avuto conseguenze molto concrete per le sue difficoltà fisiche.
“Sono una persona malata. Affronto ogni giorno difficoltà fisiche che mi rendono faticoso anche il solo trasportare dei pesi. Recentemente mi sono ritrovata da sola di fronte all’ennesima scala mobile guasta, costretta a trascinare a fatica due bagagli pesanti su per le scalinate in pietra”.
Un episodio che Veronica descrive come “un’impresa dolorosa e umiliante” e che, sottolinea, può riguardare molte categorie di viaggiatori. “Nessuna persona – fragile, anziana, con disabilità o semplicemente con dei bagagli – dovrebbe essere costretta a vivere nel 2026 in una stazione di questa importanza”.
La segnalazione non si limita alle scale mobili. La lettrice richiama anche l’attenzione sulle condizioni degli spazi e sulla necessità di garantire un ambiente accessibile a chi utilizza quotidianamente lo scalo.
“La stazione dovrebbe essere un luogo sicuro e accessibile a tutti, non un percorso a ostacoli immerso nel degrado e nella sporcizia. Dove finiscono i soldi dei contribuenti e dei viaggiatori? Perché un guasto alle scale mobili richiede mesi per essere riparato?”.
Da qui l’appello rivolto ai soggetti competenti affinché la situazione venga affrontata. “Non chiedo favori, chiedo il rispetto di diritti fondamentali: il diritto alla mobilità, al decoro e all’accessibilità”.
Veronica conclude chiedendo un intervento “per ripristinare gli impianti, pulire gli spazi e restituire ai cittadini una stazione degna di questo nome”.
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Commenti
Sono tre anni che torno dalle ferie con il Malpensa express. Abbiamo sempre dovuto portare le valigie dalle scale perché è da parecchio tempo che la scala mobile non è funzionante. Se vogliamo restare in materia, anche l’ascensore del cimitero centrale di SARONNO sono anni che non è funzionante e versa in uno stato pietoso.
Sono anni che le scale mobili della stazione sono in manutenzione.
Quando l ascensore é funzionante bisogna armarsi di coraggio é attraversare un olezzo nauseabondo di urina per poter andare dal binario 7 al 1 tronco, quando non si fanno incontri spiacevoli.
Ma la stazione é solo il manifesto di benvenuto di una città alla cui amministrazione, non solo quella attuale, dei soggetti fragili non frega assolutamente nulla. Finché la disgrazia non tocca a qualcuno di loro.
L inclusione, la sostenibilità e tutte queste menate, per le amministrazioni di qualsiasi ente, pubblico e privato, sono come il sale nelle ricette: quanto basta per presentarsi con una bella faccia.
Se i portate il terzo mondo diventate terzo mondo anche nella gestione dell ordinario.
Giusto per avvisare la signora in difficolta’ che ci son anche gli ascensori a fine binario.
ma i dirigenti di Ferrovienord che ha la competenza sulla stazione cosa dicono? ogni tanto si fanno un giro in stazione lasciando i loro uffici di Milano Cadorna e Saronno?
E’ vergognoso come non ci sia una scala mobile funzionante non da giorni…ma da anni!!!
per non parlare delle tettoie dei binari dove piove acqua da tutte le parti dal 2023 e del degrado dei sottopassi, quello lato sud verso i binari tronchi è diventato il WC degli extracomunitari che bazzicano in stazione bisogna mettersi la mascheerina per attraversarlo. Parliamo della stazione di Saronno non di una stazione di periferia. Ferrovienord se ci sei batti un colpo o pensate solo a completare le vostre tre nuove palazzine da 40 milioni di euro costruite radendo al suolo il MILS – museo di Saronno?
E’vero. ha ragione Veronica. è vergognosa la gestione di Ferrovie Nord Milano riguardo la stazione di Saronno. soprattutto le scale mobili sempre guaste! anche per il servizio per Malpensa aeroporto. spero che altri cittadini si facciano sentire per queste inadempienze prolungate. grazie. saluti.
Non giustifica lo schifo della stazione ma avrebbe potuto provare con gli ascensori che ci sono in fondo ai binari in direzione Milano