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SARONNO – Scale mobili fuori servizio, sporcizia e difficoltà soprattutto per chi viaggia con bagagli o ha problemi di mobilità. È la segnalazione arrivata alla redazione de ilSaronno da Veronica, una lettrice che racconta la propria esperienza alla stazione ferroviaria cittadina e chiede un intervento per migliorare accessibilità e decoro.

“La stazione di Saronno, uno dei principali snodi ferroviari della Lombardia, versa da mesi in condizioni indecenti: sporcizia, incuria e, soprattutto, un servizio essenziale completamente fuori uso: le scale mobili”, spiega la lettrice.

A spingerla a scrivere alla redazione è soprattutto quanto le è accaduto recentemente. Un problema che, nel suo caso, ha avuto conseguenze molto concrete per le sue difficoltà fisiche.

“Sono una persona malata. Affronto ogni giorno difficoltà fisiche che mi rendono faticoso anche il solo trasportare dei pesi. Recentemente mi sono ritrovata da sola di fronte all’ennesima scala mobile guasta, costretta a trascinare a fatica due bagagli pesanti su per le scalinate in pietra”.

Un episodio che Veronica descrive come “un’impresa dolorosa e umiliante” e che, sottolinea, può riguardare molte categorie di viaggiatori. “Nessuna persona – fragile, anziana, con disabilità o semplicemente con dei bagagli – dovrebbe essere costretta a vivere nel 2026 in una stazione di questa importanza”.

La segnalazione non si limita alle scale mobili. La lettrice richiama anche l’attenzione sulle condizioni degli spazi e sulla necessità di garantire un ambiente accessibile a chi utilizza quotidianamente lo scalo.

“La stazione dovrebbe essere un luogo sicuro e accessibile a tutti, non un percorso a ostacoli immerso nel degrado e nella sporcizia. Dove finiscono i soldi dei contribuenti e dei viaggiatori? Perché un guasto alle scale mobili richiede mesi per essere riparato?”.

Da qui l’appello rivolto ai soggetti competenti affinché la situazione venga affrontata. “Non chiedo favori, chiedo il rispetto di diritti fondamentali: il diritto alla mobilità, al decoro e all’accessibilità”.

Veronica conclude chiedendo un intervento “per ripristinare gli impianti, pulire gli spazi e restituire ai cittadini una stazione degna di questo nome”.

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