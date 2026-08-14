Città

SARONNO – Continua a coinvolgere associazioni, gruppi e cittadini il gioco estivo “Banconote Saronno”, l’iniziativa de ilSaronno che invita a immaginare chi meriterebbe di comparire sulle ipotetiche banconote dedicate alla città. Tra le proposte arrivate in redazione c’è anche quella del Circolo Tramway di Saronno, realtà impegnata nella valorizzazione della memoria cittadina attraverso mostre, iniziative culturali e attività filateliche. Una partecipazione che conferma lo spirito del progetto: riscoprire, attraverso i protagonisti del passato, l’identità di Saronno.

La sestina proposta dal Circolo Tramway raccoglie sei figure che l’associazione ha conosciuto, ricordato o valorizzato nel corso della propria attività.

Ad aprire la proposta è il maestro Edoardo Ferioli, protagonista della prima mostra organizzata dal Circolo Tramway il 1° dicembre 2003. Per quell’occasione furono realizzati anche un annullo postale, una cartolina celebrativa e due medaglie, una in argento e una in bronzo. Il Circolo ricorda inoltre che un suo quadro, esposto per anni a Villa Gianetti, è stato concesso in comodato d’uso al Comune ed è oggi collocato nell’ufficio del sindaco.

La seconda scelta è monsignor Antonio Benetti, al quale il Circolo dedicò nel 2006 una mostra, accompagnata da un annullo postale, una cartolina commemorativa e due medaglie celebrative, una in argento e una in bronzo.

Tra i nomi indicati compare anche monsignor Angelo Centemeri, ricordato per il suo costante sostegno all’associazione. “È sempre stato vicino al Circolo Tramway con una preghiera sia a Pasqua sia a Natale, tutti gli anni”, spiegano i rappresentanti del gruppo.

Nella sestina trova posto anche Piero Da Saronno, descritto come una presenza immancabile nella vita cittadina. “Sempre presente con la sua cinepresa a tutte le manifestazioni a Saronno”, è stato uno dei più preziosi custodi della memoria della città attraverso migliaia di filmati realizzati nel corso degli anni.

Un posto è riservato anche a Giovanni Terzuolo, figura molto legata alla crescita culturale di Saronno. Il Circolo ricorda la collaborazione con l’Unitre che portò all’esposizione, all’ingresso del municipio, del ritratto di Maurizio Bossi insieme alla medaglia d’oro a lui dedicata.

Chiude la sestina Maurizio Bossi, giovane saronnese scomparso a soli vent’anni, il cui ricordo continua a essere custodito anche grazie alle iniziative promosse dal Circolo Tramway nell’atrio del comune.

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“Banconote Saronno” è il gioco estivo de ilSaronno che invita i lettori a scegliere i sei volti, simboli o luoghi che meglio rappresentano la città. Invia la tua proposta nei commenti o via WhatsApp +39 320 273 4048. Un gioco, ma anche un modo per riscoprirne la storia e l’identità. Partecipa anche tu: scrivi la tua sestina nei commenti o inviala via WhatsApp alla redazione.

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