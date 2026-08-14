Softball

CARONNO PERTUSELLA – Sarah Edwards entra nella storia del baseball femminile professionistico. La giocatrice italo-americana della Rheavendors Caronno Pertusella, impegnata nella serie A1 di softball, si trova in questo periodo negli Stati Uniti dove veste la maglia delle Los Angeles Queens nella prima stagione della Women’s Pro Baseball League.

Edwards è diventata subito una delle protagoniste della nuova competizione, realizzando il primo grande slam nella storia del campionato. Con le basi piene, la giocatrice di Caronno ha colpito il lancio di Ali Schroder delle Boston Hunters spedendo la palla oltre le recinzioni: un fuoricampo da quattro punti che ha aperto le segnature dell’incontro. La prodezza ha avuto grande risalto anche sui social americani, dove il video dell’azione è stato ampiamente condiviso. La partita si è poi conclusa con il successo delle Los Angeles Queens per 12-4, risultato che ha consentito alla formazione californiana di mantenere l’imbattibilità.

Per Edwards, che in passato ha vestito anche la maglia della nazionale italiana di softball, l’esperienza americana ha comportato la temporanea interruzione della stagione con la Rheavendors ma ha già annunciato che presto tornerà anche al softball italiano.

(foto Women’s Pro Baseball League: Sarah Edwards)

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