Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese (Eccellenzaanche per la stagione 2026-27 ha scelto di puntare su Mattia Paloschi: rossoblù dal 2022, ormai è uno dei simboli della squadra di Caronno Pertusella e sicuramente tra i migliori della categoria per gli addetti ai lavori. Un altro anno con la nostra maglia addosso e tanta voglia di mettere i guantoni anche in questo nuovo campionato ormai alle porte. Ecco come si presenta Mattia Paloschi in vista del calcio d’inizio del nuovo campionato.

“Ad accettare la proposta della Caronnese mi ha convinto il progetto e l’ambiente che già conosco ma soprattutto perché quest’anno sará l’anno del centenario e mi piacerebbe rendere questa stagione ancora piú speciale riuscendo a centrare gli obiettivi di squadra”.

Paloschi continua ai nostri microfoni: “Il mio percorso calcistico inizia dalle giovanili del Milan dove ho concluso facendo l’aggregato in prima squadra entrando nella lista Europa League. L’anno successivo sono passato al Casale FBC in serie D concludendo la stagione al terzo posto e successivamente sono passato a Caronno in Serie D e sono rimasto anche dopo la retrocessione arrivando ad oggi, che é la mia quinta stagione consecutiva con la maglia rossoblu. Come portiere sono propenso al gioco offensivo sia con i piedi che con uscite alte e penso che in questi anni a Caronno sono cresciuto molto sia come persona che come calciatore”.

“Di questa stagione mi aspetto di contribuire al massimo sotto ogni aspetto, sia tecnico che umano, per riuscire a creare un bel gruppo e per raggiungere il nostro obiettivo di squadra: andare in Serie D”.

14082026