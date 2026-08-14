Comasco

CARBONATE – La chiesa di Santa Maria Assunta non è riuscita a contenere tutte le persone che ieri pomeriggio hanno partecipato ai funerali di Alessandro Terrazzini, il ragazzo di 18 anni morto nel tragico incidente stradale avvenuto all’inizio della settimana nel Reggiano. Familiari, amici e tanti giovani si sono stretti attorno ai genitori e ai due fratelli di Alessandro. Il diciottenne frequentava l’istituto professionale Ial di Saronno e svolgeva l’alternanza scuola-lavoro in un’officina saronnese. Grande anche la passione per lo sport: alla cerimonia erano presenti i compagni della squadra di baseball nella quale giocava e sulla bara sono stati posati il suo casco e la maglia della formazione.

La messa è stata concelebrata da don Michele Ravizza, già sacerdote a Carbonate, e da don Riccardo Fumagalli, attuale coadiutore del parroco. Nell’omelia è arrivato soprattutto l’invito alla comunità a restare vicina alla famiglia in un momento di così grande dolore. Numerosi anche gli amici e i motociclisti che hanno atteso sul sagrato per lasciare un messaggio e salutare Alessandro. Al termine della cerimonia sono stati liberati in cielo palloncini bianchi.

L’incidente

La tragedia si era verificata attorno alle 4.30 di lunedì 10 agosto nella zona di Masone, a Reggio Emilia. Alessandro era partito durante la notte da Carbonate con il suo scooter 125 diretto nelle Marche, dove avrebbe dovuto raggiungere alcuni amici per trascorrere alcuni giorni al mare.

Lungo via Francesco Bacone, su un tratto della via Emilia, per cause ancora in corso di accertamento il diciottenne aveva perso il controllo dello scooter finendo contro una recinzione. L’impatto era stato fatale e i soccorritori non avevano potuto fare nulla per salvarlo. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale di Reggio Emilia. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause della perdita di controllo del mezzo; sulla base delle informazioni disponibili, nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

(foto: il giovane con la divisa del baseball)

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