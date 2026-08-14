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CASTIGLIONE OLONA – Un gesto definito «non solo incivile, ma una vera e propria provocazione». È la denuncia dell’Amministrazione comunale di Castiglione Olona dopo il ritrovamento di rifiuti abbandonati nei pressi dell’asilo nido.

Secondo quanto reso noto dal Comune, ignoti hanno svuotato a terra il sacco giallo di un cestino pubblico per riempirlo di sassi, lasciando inoltre accanto un sacco viola contenente macerie. L’episodio ha reso necessario un intervento straordinario degli operatori di Coinger e del personale comunale.

L’Amministrazione ricorda che i cestini stradali sono destinati esclusivamente ai piccoli rifiuti prodotti durante le passeggiate e non possono essere utilizzati per smaltire materiali pesanti o rifiuti derivanti da lavori edili. Dal Comune arriva quindi un nuovo appello al rispetto delle regole: per il conferimento di sassi e materiali inerti è necessario utilizzare il Centro di raccolta, evitando comportamenti che aggravano il lavoro degli operatori ecologici e compromettono il decoro urbano.

«Tenere pulito il paese è un dovere di tutti», ribadisce infine l’Amministrazione comunale, invitando i cittadini a collaborare per mantenere in ordine gli spazi pubblici.

14082026